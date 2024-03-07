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AH股新聞

07/03/2024 09:27

《Ａ股行情》滬指窄幅高開０﹒０１％，人行行長發言加碼寬鬆預期

　　《經濟通通訊社７日專訊》內地財金官員昨日（６日）盤後時段召開重磅記者會，官員發表
的支持經濟和資本市場言論並未超出外界預期，提前「劇透」的部分經濟數據亦未帶來太大反響
。滬深股市今早未明朗，滬綜指小幅高開０﹒０１％，報３０４０﹒２１點，深成指高開
０﹒０３％，創業板指低開０﹒１３％，新質生產力概念造好，醫藥股領跌。
　　在記者會上，人行行長潘功勝表示將加大逆周期的調節力度，並預告後續仍有降準空間；中
證監主席吳清表示從嚴監管市場，並要嚴把ＩＰＯ入口，一旦市場出現極端情形，該出手就果斷
出手；財政部部長藍佛安表示，將適度擴大財政支出規模，落實稅費優惠政策，促進高質量發展
；商務部部長王文濤稱，中國１－２月份出口同比增長１０﹒３％；發改委主任鄭柵潔強調，今
年經濟增長５％左右的目標是經過科學論證的，是奮力一跳能夠實現的目標。
　　人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠１０７０億元；自３
月１日以來連續五個交易日共收水１００８０億元。
　　歐盟委員會表示，已有「充分證據」證明從中國進口的新型純電動汽車獲得了補貼，歐盟接
近對中國進口電動汽車徵收額外關稅。
　　另外，美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證會上，參院版《生物
安全法案》以壓倒性的同意票數通過聽證，不過外界擔心法案會對其他藥企的供應鏈產生重大影
響，包括知名減肥藥ＧＬＰ－１激動劑、以及其他先進的癌症治療藥物，有議員考慮把藥明康德
（０２３５９）（滬：６０３２５９）剔出黑名單。（ｅｙ）

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