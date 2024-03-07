《經濟通通訊社７日專訊》內地財金官員昨日（６日）盤後時段召開重磅記者會，官員發表

的支持經濟和資本市場言論並未超出外界預期，提前「劇透」的經濟數據亦未帶來太大反響。滬

深股市早市保持悶局，滬綜指先是窄幅上升，即使中國首兩月進出口強勁亦無助改善市況，午收

前更倒跌，半日收跌０﹒１６％，報３０３５﹒０４點，深成指跌０﹒６８％，創業板指挫

１﹒４８％。兩市半日成交６２８８億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增長近一成，全

日成交有望回歸萬億規模。

海關總署公布，按美元計價，首兩月中國出口５２８０﹒１億美元，增長７﹒１％，大勝預

期的增長１﹒９％，增幅較前值（去年１２月）擴大４﹒８個百分點；進口４０２８﹒５億美元

，增長３﹒５％，優於預期的增長１﹒５％，增幅較前值擴大３﹒３個百分點；貿易順差

１２５１﹒６億美元，優於預期的１０３７億美元，較前值擴大２０﹒５％。

出口大幅增長，功臣包括機電產品，該項目首兩月出口２﹒２２萬億元，增長１１﹒８％，

其中，自動數據處理設備及其零部件出口增長７﹒３％；集成電路出口增長２８﹒６％；汽車出

口增長１５﹒８％。



＊藥明康德慘跌停，生物安全法威脅重現＊



美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證會上，參院版《生物安全法

案》以壓倒性的同意票數通過聽證。被指是法案針對對象的藥明康德（滬：６０３２５９）股價

跌停，報５２﹒８６元；至於華大基因（深：３００６７６）挫２﹒７％，報４２﹒９２元人民

幣。

目前版本的法案一旦通過，美國政府會禁止聯邦資助的醫療服務提供者與藥明康德等大型中

國生物技術公司開展業務。

《生物安全法案》在美進一步，ＣＸＯ概念集體挫，康龍化成（深：３００７５９）瀉

９﹒３％，凱萊英（深：００２８２１）跌７％，泰格醫藥（深：３００３４７）跌６﹒１％，

博騰股份（深：３００３６３）走低５﹒２％。



＊金股繼續炒，油股也升溫＊



押注美聯儲啟動降息周期，國際金價及內地金價雙雙大漲，滬深黃金概念持續炒高，四川黃

金（深：００１３３７）漲停，銅陵有色（深：０００６３０）升７﹒９％，西部礦業

（滬：６０１１６８）升５﹒３％，洛陽鉬業（滬：６０３９９３）走高５％，老鳳祥

（滬：６００６１２）升３﹒４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）則升３﹒３％。

美國燃油需求出現上升跡象，加上中東局勢持續緊張，原油價格上漲，接近年內高點。央

企三桶油拉漲，中國海油（滬：６００９３８）升３﹒６％，中國石油（滬：６０１８５７）升

１﹒１％，中國石化（滬：６０００２８）揚０﹒５％。（ｅｙ）

