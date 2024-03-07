《經濟通通訊社７日報道》內地財金官員昨日（６日）盤後時段召開重磅記者會，然而官員

發表的支持經濟和資本市場言論並未超出外界預期，滬深股市今早保持悶局，滬綜指先窄幅上升

，即使中國首兩月進出口強勁亦無助改善市況，午收前倒跌，午後醫藥、ＡＩ等板塊跌勢進一步

擴大，拖累滬指兩會期間兩連升之後兩連跌，報３０２７﹒４點，深成指挫１﹒３７％，創業板

指更瀉２﹒３３％。

兩市全日成交９８１７億元（人民幣．下同），按日增５﹒３％，不過仍未破萬億關，陸股

通全日淨流出超過２１億元。

海關總署公布，按美元計價，首兩月中國出口５２８０﹒１億美元，增長７﹒１％，大勝預

期的增長１﹒９％，增幅較前值（去年１２月）擴大４﹒８個百分點；進口４０２８﹒５億美元

，增長３﹒５％，優於預期的增長１﹒５％，增幅較前值擴大３﹒３個百分點；貿易順差

１２５１﹒６億美元，優於預期的１０３７億美元，較前值擴大２０﹒５％。



＊藥明康德跌停，政策風險升溫＊



美國參議院國土安全與政府事務委員會周三（６日）召開的聽證會上，參院版《生物安全法

案》以壓倒性的同意票數通過聽證。被指是法案針對對象的藥明康德（滬：６０３２５９）股價

跌停，報５２﹒８６元，更錄８﹒５萬手封單；至於華大基因（深：３００６７６）挫４﹒４％

，報４２﹒１６元。

目前版本的法案一旦通過，美國政府會禁止聯邦資助的醫療服務提供者與藥明康德等大型中

國生物技術公司開展業務。《生物安全法案》邁前一步，ＣＸＯ概念集體挫，康龍化成

（深：３００７５９）瀉１０﹒２％，凱萊英（深：００２８２１）跌７﹒２％，泰格醫藥

（深：３００３４７）跌７％，博騰股份（深：３００３６３）走低６﹒２％。

ＡＩ概念連續第二日退燒，思泉新材（深：３０１４８９）瀉１２﹒３％，中廣天擇

（滬：６０３７２１）跌停，中文在線（深：３００３６４）跌７﹒５％，萬興科技

（深：３００６２４）跌６﹒３％，果麥文化（深：３０１０５２）走低５﹒４％，昆侖萬維

（深：３００４１８）跌５﹒３％。



＊旅遊股午後燃點，中國擴免簽範圍＊



押注美聯儲啟動降息周期，國際金價及內地金價雙雙大漲，滬深黃金概念亮眼，四川黃金

（深：００１３３７）漲停，西部黃金（滬：６０１０６９）漲９﹒５％，西部礦業

（滬：６０１１６８）升５﹒３％，老鳳祥（滬：６００６１２）升４﹒７％，紫金礦業

（滬：６０１８９９）則升３﹒７％。

中國再次擴大免簽範圍，資金炒作入境遊。旅遊板塊尾盤回升，大連聖亞

（滬：６００５９３）、長白山（滬：６０３０９９）漲停，西安旅遊（深：０００６１０）升

６﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）升５﹒８％，張家界（深：０００４３０）升５﹒２％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５２９﹒７２ －０﹒６０

上證綜合指數 ３０２７﹒４０ －０﹒４１ ４２３３﹒９１

上證Ａ股指數 ３１７３﹒６０ －０﹒４１

深證成份指數 ９２６７﹒１２ －１﹒３７ ５５８２﹒７１

深圳創業板指數 １７８９﹒９４ －２﹒３３

上證Ｂ股指數 ２６４﹒２０ ＋０﹒１４ １﹒７５

深證Ｂ股指數 １０６９﹒１９ －０﹒３２ ０﹒７９

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