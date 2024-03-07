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AH股新聞

07/03/2024 09:48

《Ａ股焦點》人形機器人成發展新質生產力熱門領域，概念股狂升

　　《經濟通通訊社７日專訊》兩會期間，「新質生產力」成熱門詞，國家主席習近平強調要因
地制宜發展新質生產力，超前布局建設未來產業。國泰君安證券早前預告，新質生產力有望引領
未來產業投資新方向。根據新質生產力的發展方向，人工智能、人形機器人、腦機接口等領域具
備較大機遇。
　　國家發改委主任鄭柵潔在６日全國人大記者會上表示，設備更新將是年規模５萬億元人民幣
以上的巨大市場。國信證券指出，此次實行大規模設備更新將推動通用設備行業復甦回暖，而通
用設備包括機床、工控及工業機器人等。
　　今日人形機器人概念股領漲，天奇股份（深：００２００９）、夏廈精密
（深：００１３０６）漲停，均普智能（滬：６８８３０６）升６﹒７％，博實股份
（深：００２６９８）、中控技術（滬：６８８７７７）升超５％，埃斯頓
（深：００２７４７）升４﹒４％，雷賽智能（深：００２９７９）、領益智造
（深：００２６００）、平治信息（深：３００５７１）等跟漲。
　　至於港股「人形機器人第一股」優必選（０９８８０）股價狂升５６％，暫連升３日。該公
司上月底透露，其工業版人形機器人Ｗａｌｋｅｒ　Ｓ已經在蔚來的汽車工廠進行實訓，任務包
括移動產線啟停自適應行走、感知自主操作與系統數據通信與任務調度等方面。（ｒｙ）

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