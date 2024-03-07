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AH股新聞

07/03/2024 16:40

【債務風險】聯合資信萬華偉：預計城投債技術性違約風險上升

　　《經濟通通訊社７日專訊》聯合資信總裁萬華偉今日在公開場合發言表示，土地市場疲軟導
致地方政府基金性收入下滑，地方政府資金壓力明顯加大，部分弱區域、弱資質城投企業債務融
資能力及化債資源相對較弱，預計今年中國城投債兌付壓力持續加大。萬華偉預測，考慮到防風
險的底線要求，短期內城投企業公開市場債務違約的風險不大，但技術性違約和非標違約風險有
所上升。
　　「技術性違約」主要是指發行人雖具備還款能力，但未及時將償債資金及時劃撥至託管機構
所導致的違約，但在過往經驗來看，個別城投債即便出現逾期兌付的情況，目前都能在寬限期內
完成兌付，避免同系債券觸犯交叉違約條款和履行提前償還義務。城投債金身若破，將導致地方
政府的融資能力急劇惡化，恐對地方財政帶來惡性循環，所以中央對此予以重視。
　　萬華偉認為，債券市場信用風險整體可控，但房地產產業鏈上下游弱資質主體信用風險仍值
得關注。
　
＊首兩月逾５０宗城投債發行申請遭否決＊
　
　　另外，中國當局出手遏制地方繼續債台高築，據統計今年首兩月，監管機構一共終止了５３
筆新城投債的發行申請，總額達７５２億元人民幣，而去年同期僅有１１筆城投債發行申請被否
決，金額總計１７２億元人民幣。（ｅｙ）

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