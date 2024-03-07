《經濟通通訊社７日專訊》美國參議院國土安全與政府事務委員會當地時間周三（６日）召

開聽證會，參院版《生物安全法》草案以壓倒性同意票數獲得通過。該草案由參議員加里．彼得

斯（Ｇａｒｙ Ｐｅｔｅｒｓ）提出，旨在禁止「外國對手的生物科技公司」與美國聯邦政府資

助的醫療機構開展業務，並點名華大系、藥明系等中國生物科技公司。

由眾議員邁克．加拉格爾（Ｍｉｋｅ Ｇａｌｌａｇｈｅｒ）發起的眾議院版《生物安全法

》草案也將於當地時間周四（７日）上午９時在眾議院舉行聽證會。據美權威網站預測，該項法

案獲通過頒布的概率已由此前顯示的１８％，增加至現階段的２３％。

內媒《財聯社》引述業內專家指出，美參議院版《生物安全法》草案獲通過並不意外，等到

該法案進入到參議院審議投票階段，可能還會修改調整。藥明系股價何時對法案進程脫敏值得關

注，無論如何，藥明系及中國的生物醫藥企業現階段應該多考慮「底線思維」和「備用方案」。

報道提到，根據美國兩院立法程序規定，議案通常在兩院同時被提出，若《生物安全法》草

案在全體表決均通過，則會直接被提交給總統簽署，在總統簽署後正式生效。若《生物安全法》

草案在兩院被通過的版本不同，兩院會成立一個協商委員會來解決分歧。（ｓｌ）

