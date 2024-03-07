《經濟通通訊社７日專訊》財政部周二（５日）提請十四屆全國人大二次會議審查《關於

２０２３年中央和地方預算執行情況與２０２４年中央和地方預算草案的報告》，並於今日在財

政部網站發布《２０２３年中國財政政策執行情況報告》。在展望部分，報告表示，２０２４年

，財政部將堅持穩中求進，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，積極的財政政策適度加

力、提質增效，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長

。

在「適度加力」方面，加強財政資源統籌，組合使用赤字、專項債、國債、稅費優惠、財政

補助等多種政策工具，適度擴大財政支出規模，促進經濟持續回升向好。繼續安排適當規模的地

方政府專項債券，支持地方加大重點領域補短板力度。中央對地方轉移支付仍然保持一定規模，

特別是增加均衡性轉移支付，並向困難地區和欠發達地區傾斜，省級財政要優化省以下財力分配

。精準高效落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。

今年政府工作報告提出，赤字率擬按３％安排，赤字規模４﹒０６萬億元（人民幣．下同）

；一般公共預算支出規模提升至２８﹒５萬億元，並擬安排地方政府專項債券３﹒９萬億元，新

增發行超長期特別國債１萬億元。（ｓｌ）

