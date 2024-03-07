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AH股新聞

07/03/2024 10:19

【兩會焦點】財政部：防範化解地方債，堅持盡力而為、量力而行

　　《經濟通通訊社７日專訊》財政部周二（５日）提請十四屆全國人大二次會議審查《關於
２０２３年中央和地方預算執行情況與２０２４年中央和地方預算草案的報告》，並於今日在財
政部網站發布《２０２３年中國財政政策執行情況報告》。在展望部分，報告就推動經濟實現質
的有效提升和量的合理增長提出六方面措施，其中在有效防範化解地方政府債務風險方面，措施
強調堅持盡力而為、量力而行，深入開展財政承受能力評估等，增強財政可持續性。
　　同時，要強化地方政府債務管理，嚴格落實一攬子化債方案，加大存量隱性債務化解力度，
堅決防止新增隱性債務，健全化債長效機制。嚴肅財經紀律，嚴格執行各項財經法規和管理制度
，堅決查處各類違法違規行為。
　
＊研究鼓勵和引導消費的財稅政策，推動壯大消費新增長點＊
　
　　在支持擴大國內需求方面，措施提出，推進全國統一大市場建設，在財政補助、稅費優惠、
政府採購等方面對各類經營主體一視同仁、平等對待。加大社會保障、轉移支付等調節，增加城
鄉居民收入。研究鼓勵和引導消費的財稅政策，推動壯大消費新增長點。政府投資重點支持關鍵
核心技術攻關、新型基礎設施、節能減排降碳，培育發展新動能，加強民生等經濟社會薄弱環節
，加快推進「十四五」規劃重大工程項目等。
　　此外，積極穩妥謀劃新一輪財稅體制改革。緊緊圍繞中國式現代化目標任務和高質量發展要
求，堅持系統思維、問題導向、先立後破，研究推進財稅體制改革，健全現代預算制度，優化稅
制結構，完善財政轉移支付體系。
　　在支持加快現代化產業體系建設方面，持續加大科技投入，使用方向進一步向基礎研究、應
用基礎研究、國家戰略科技任務聚焦，推動高水平科技自立自強。加大產業科技創新支持力度，
加強製造業領域重點研發計劃、重大專項等保障，支持企業更多參與國家重大科技項目。落實好
研發費用加計扣除、科技成果轉化稅收減免、固定資產加速折舊等優惠政策，激勵企業加大創新
投入等。（ｓｌ）

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