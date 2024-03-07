  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/03/2024 13:46

《中國要聞》金價創新高，內地遊客分享赴香港買金便宜近三千

　　《經濟通通訊社７日專訊》金價創新高，消費者不單趁機賣金套現，還轉赴匯率較低的地區
買金。據內媒報道，近日不少消費者在社交平台發文分享「赴港買金」經歷，其中有人表示，３
月４日在香港買了總重６０﹒８９克的金飾，加上２％佣金，實際付款３５８５７元（人民幣．
下同），即每克５８８﹒８９元。相比同日內地品牌金店足金首飾最高價格每克６３７元，不計
手工費，便宜約２９３０元。加上香港不少品牌金店推出手工費優惠，如周大福部分產品僅收「
１元」手工費，比在內地買金節省不少。
　　不過，報道提到，目前赴港買金的價格優勢正在縮小，香港品牌金店的足金首飾價格亦一路
上漲。報道還引述中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力指出，長期來看，
隨著內地市場逐步開放和稅收政策調整，赴港買黃的價格優勢可能會逐漸減弱。
　　此外，報道提醒，已有網民透露在香港購買黃金、金飾後過關回內地時，因超出規定標準而
被徵稅。
　　中國海關方面表示，根據相關法律法規，旅客攜帶入境的黃金及其製品應以自用合理數量為
限，入境時應當主動向海關申報。如果超出自用合理數量，會視同進口貨物，海關憑中國人民銀
行的批件，予以徵稅放行。合理數量的標準，每個口岸都不一樣。其中深圳皇崗口岸以５０克為
自用、合理標準。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金