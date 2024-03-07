《經濟通通訊社７日專訊》金價創新高，消費者不單趁機賣金套現，還轉赴匯率較低的地區

買金。據內媒報道，近日不少消費者在社交平台發文分享「赴港買金」經歷，其中有人表示，３

月４日在香港買了總重６０﹒８９克的金飾，加上２％佣金，實際付款３５８５７元（人民幣．

下同），即每克５８８﹒８９元。相比同日內地品牌金店足金首飾最高價格每克６３７元，不計

手工費，便宜約２９３０元。加上香港不少品牌金店推出手工費優惠，如周大福部分產品僅收「

１元」手工費，比在內地買金節省不少。

不過，報道提到，目前赴港買金的價格優勢正在縮小，香港品牌金店的足金首飾價格亦一路

上漲。報道還引述中國信息協會常務理事、國研新經濟研究院創始院長朱克力指出，長期來看，

隨著內地市場逐步開放和稅收政策調整，赴港買黃的價格優勢可能會逐漸減弱。

此外，報道提醒，已有網民透露在香港購買黃金、金飾後過關回內地時，因超出規定標準而

被徵稅。

中國海關方面表示，根據相關法律法規，旅客攜帶入境的黃金及其製品應以自用合理數量為

限，入境時應當主動向海關申報。如果超出自用合理數量，會視同進口貨物，海關憑中國人民銀

行的批件，予以徵稅放行。合理數量的標準，每個口岸都不一樣。其中深圳皇崗口岸以５０克為

自用、合理標準。（ｓｌ）

