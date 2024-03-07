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AH股新聞

07/03/2024 14:45

【人行操作】調查：市場現３月ＭＬＦ利率補降預期，ＣＰＩ料轉升

　　《經濟通通訊社７日專訊》據《路透》２０２４年第三期中國固定收益市場展望調查顯示，
在２月五年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）破紀錄下調後，３月繼續降息的預期明顯減淡。
市場對已蟄伏數月的中期借貸便利（ＭＬＦ）利率補降預期相對明顯，有超過兩成受訪者認為３
月ＭＬＦ利率有望下調，最大幅度２５個基點。而在２月同樣未有變動的公開市場七天期逆回購
利率，市場對其於３月下調的預期略遜，約１３％受訪者預計會下調，最大幅度１０個基點。
　　數量工具方面，因降準剛於２月落地，認為３月會降準的機構數量寥寥無幾僅得３家，佔約
４％；認為未來三個月可能降準的機構數量為１７家，佔比約２２％。人行行長潘功勝周三（６
日）在全國人大經濟主題記者會上表示，目前中國銀行業的存款準備金率平均為７％，後續依然
有降準的空間。
　
＊料ＬＰＲ在３月不會有任何變化＊
　
　　至於一年期存款基準利率，受訪機構認為３月不會有任何變化。預計３月一年期和五年期以
上ＬＰＲ將會下調的機構數量分別為３家和６家，佔比分別為４％和８％，較２月調查時超過半
數的比例大降。
　　對於２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅，本期參與機構預測均值為０﹒１％，預測
區間為－０﹒６％至１％。１月中國ＣＰＩ同比下降０﹒８％，為逾１４年最大降幅。
　　機構對２月新增人民幣貸款和社會融資規模的預計均值分別為１﹒９４萬億元人民幣和
２﹒９９萬億元人民幣，較「開門紅」的１月減少過半。
　　匯率方面，參與機構對３月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率官方收盤價預期均
值為７﹒１８５，較２月末的實際值７﹒１９３小幅升值８０點，預期區間為７﹒１－７﹒３。
　　今期參與機構共有７９家，包括銀行類３０家、資管類１２家、證券類２０家、基金類參
１７家。（ｓｌ）

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