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AH股新聞

07/03/2024 15:01

【人行操作】人行：加強總量和結構調節，促進融資成本穩中有降

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行貨幣政策司今日發表題為《穩健的貨幣政策精準有力　
支持經濟持續回升向好》的專欄文章指出，下階段，人行將堅決貫徹中央經濟工作會議和中央金
融工作會議精神，認真落實政府工作報告要求，穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，保持流動
性合理充裕，加強總量和結構雙重調節，促進社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合
理均衡水平上的基本穩定。堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，推動經濟實現質的有效提升和量
的合理增長。
　
＊保持融資和貨幣信貸合理增長，落實存款利率市場化調整機制＊
　
　　其中，總量方面，保持融資和貨幣信貸合理增長。合理把握債券與信貸兩個最大融資市場的
關係，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕
，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。加強信貸均衡投放，
增強貸款增長的穩定性和可持續性。支持採取債務重組等方式盤活信貸存量，提高資金使用效率

　　價格方面，促進社會綜合融資成本穩中有降。發揮央行政策利率引導作用，進一步完善貸款
市場報價利率形成機制，落實存款利率市場化調整機制，理順貸款利率與債券收益率等市場利率
的關係，促進融資成本穩中有降。把握好內外均衡，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理念
，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
＊做好金融「五篇大文章」，加快培育增長新動能＊
　
　　結構方面，做好金融「五篇大文章」。堅持「聚焦重點、合理適度、有進有退」，實施好存
續的各類專項再貸款工具，整合支持科技創新和數字金融領域的工具方案，引導金融機構加大對
科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持力度。用好新增的ＰＳＬ額度，加大對
保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造的支持。
　　協同方面，加強政策配合，發揮政策合力。堅持系統思維，加強與財政、產業等政策的協調
配合，加快培育增長新動能，暢通宏觀經濟大循環，鞏固和增強經濟回升向好態勢。（ｓｌ）

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