《經濟通通訊社７日專訊》海關總署發布今年前２個月中國貨物貿易進出口數據，對東盟、

美國、南韓進出口增長。美國為第三大貿易夥伴，前２個月與美國貿易總值為７０７７億元（人

民幣．下同），增長３﹒７％，佔１０﹒７％。其中，對美國出口５２１９﹒９億元，增長

８﹒１％；自美國進口１８５７﹒１億元，下降７％；對美貿易順差３３６２﹒８億元，擴大

１８﹒８％。



＊東盟為第一大貿易夥伴，總值９９３２億＊



東盟為中國第一大貿易夥伴，前２個月與東盟貿易總值為９９３２﹒４億元，增長８﹒１％

，佔外貿總值１５％。其中，對東盟出口５８７９億元，增長９﹒２％；自東盟進口

４０５３﹒４億元，增長６﹒６％；對東盟貿易順差１８２５﹒６億元，擴大１５﹒７％。

歐盟為第二大貿易夥伴，前２個月與歐盟貿易總值為８３２３﹒９億元，下降１﹒３％，佔

外貿總值１２﹒６％。其中，對歐盟出口５５５８﹒８億元，增長１﹒６％；自歐盟進口

２７６５﹒１億元，下降６﹒８％；對歐盟貿易順差２７９３﹒７億元，擴大１１﹒５％。



＊對共建一帶一路國家出口增長１３﹒５％＊



中國與南韓首兩月貿易總值則為３３６９﹒２億元，增長２﹒９％。其中，對南韓出口

１５０４﹒５億元，降６﹒８％；自南韓進口１８６４﹒７億元，增１２﹒３％；對韓貿易逆差

３６０﹒２億元，擴大７０３﹒２％。

同期，中國對共建一帶一路國家合計進出口３﹒１３萬億元，增長９％。其中，出口

１﹒７５萬億元，增長１３﹒５％；進口１﹒３８萬億元，增長３﹒９％。（ｒｙ）

