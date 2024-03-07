  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/03/2024 11:10

【聚焦數據】中國首２月對美國出口增長８﹒１％，進口下降７％

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署發布今年前２個月中國貨物貿易進出口數據，對東盟、
美國、南韓進出口增長。美國為第三大貿易夥伴，前２個月與美國貿易總值為７０７７億元（人
民幣．下同），增長３﹒７％，佔１０﹒７％。其中，對美國出口５２１９﹒９億元，增長
８﹒１％；自美國進口１８５７﹒１億元，下降７％；對美貿易順差３３６２﹒８億元，擴大
１８﹒８％。
　
＊東盟為第一大貿易夥伴，總值９９３２億＊
　
　　東盟為中國第一大貿易夥伴，前２個月與東盟貿易總值為９９３２﹒４億元，增長８﹒１％
，佔外貿總值１５％。其中，對東盟出口５８７９億元，增長９﹒２％；自東盟進口
４０５３﹒４億元，增長６﹒６％；對東盟貿易順差１８２５﹒６億元，擴大１５﹒７％。
　　歐盟為第二大貿易夥伴，前２個月與歐盟貿易總值為８３２３﹒９億元，下降１﹒３％，佔
外貿總值１２﹒６％。其中，對歐盟出口５５５８﹒８億元，增長１﹒６％；自歐盟進口
２７６５﹒１億元，下降６﹒８％；對歐盟貿易順差２７９３﹒７億元，擴大１１﹒５％。
　　
＊對共建一帶一路國家出口增長１３﹒５％＊
　
　　中國與南韓首兩月貿易總值則為３３６９﹒２億元，增長２﹒９％。其中，對南韓出口
１５０４﹒５億元，降６﹒８％；自南韓進口１８６４﹒７億元，增１２﹒３％；對韓貿易逆差
３６０﹒２億元，擴大７０３﹒２％。
　　同期，中國對共建一帶一路國家合計進出口３﹒１３萬億元，增長９％。其中，出口
１﹒７５萬億元，增長１３﹒５％；進口１﹒３８萬億元，增長３﹒９％。（ｒｙ）　

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金