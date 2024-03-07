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AH股新聞

07/03/2024 11:15

【聚焦數據】首２月汽車出口增１５﹒８％，外資進出口降１﹒７％

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署發布數據顯示，今年前２個月機電產品佔出口比重近６
成，其中自動數據處理設備、集成電路和汽車出口增長。
　　前２個月，中國出口機電產品２﹒２２萬億元（人民幣．下同），增長１１﹒８％，佔出口
總值５９﹒１％。其中，汽車１１１８﹒９億元，增長１５﹒８％。
　　同期，出口勞密產品６６６１﹒９億元，增長２２﹒２％，佔１７﹒８％。其中，服裝及衣
著附件１６６２億元，增長１６﹒３％。出口農產品１０５３﹒７億元，增長５﹒９％。
　
＊民營企業進出口增１７﹒７％，佔總值５４﹒６％＊
　
　　民營企業、國有企業進出口增長。前２個月，民營企業進出口３﹒６１萬億元，增長
１７﹒７％，佔外貿總值５４﹒６％，比去年同期提升４﹒２個百分點。其中，出口２﹒４５萬
億元，增１９﹒２％，佔總值６５﹒３％；進口１﹒１６萬億元，增１４﹒６％，佔４０﹒７％
。至於國有企業進出口１﹒０６萬億元，增長１﹒７％，佔外貿總值１６﹒１％。其中，出口
２８２８﹒６億元，降１﹒６％；進口７８１７﹒６億元，增長３％。
　　同期，外商投資企業進出口１﹒９２萬億元，下降１﹒７％，佔外貿總值２９％。其中，出
口１﹒０１萬億元，下降３﹒８％；進口９０３２﹒７億元，增長０﹒８％。
　
＊一般貿易進出口４﹒３４萬億，佔比提升＊
　
　　另外，前２個月一般貿易進出口４﹒３４萬億元，增長１０％，佔外貿總值的６５﹒７％，
比重較去年同期提升０﹒８個百分點。其中，出口２﹒４８萬億元，增長１４﹒５％；進口
１﹒８６萬億元，增長４﹒６％。
　　此外，以保稅物流方式進出口８８６９﹒４億元，增長１６﹒９％。其中，出口
３４６４﹒２億元，增長１８﹒４％；進口５４０５﹒２億元，增長１５﹒９％。（ｒｙ）

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