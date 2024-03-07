《經濟通通訊社７日專訊》海關總署發布數據顯示，今年前２個月機電產品佔出口比重近６

成，其中自動數據處理設備、集成電路和汽車出口增長。

前２個月，中國出口機電產品２﹒２２萬億元（人民幣．下同），增長１１﹒８％，佔出口

總值５９﹒１％。其中，汽車１１１８﹒９億元，增長１５﹒８％。

同期，出口勞密產品６６６１﹒９億元，增長２２﹒２％，佔１７﹒８％。其中，服裝及衣

著附件１６６２億元，增長１６﹒３％。出口農產品１０５３﹒７億元，增長５﹒９％。



＊民營企業進出口增１７﹒７％，佔總值５４﹒６％＊



民營企業、國有企業進出口增長。前２個月，民營企業進出口３﹒６１萬億元，增長

１７﹒７％，佔外貿總值５４﹒６％，比去年同期提升４﹒２個百分點。其中，出口２﹒４５萬

億元，增１９﹒２％，佔總值６５﹒３％；進口１﹒１６萬億元，增１４﹒６％，佔４０﹒７％

。至於國有企業進出口１﹒０６萬億元，增長１﹒７％，佔外貿總值１６﹒１％。其中，出口

２８２８﹒６億元，降１﹒６％；進口７８１７﹒６億元，增長３％。

同期，外商投資企業進出口１﹒９２萬億元，下降１﹒７％，佔外貿總值２９％。其中，出

口１﹒０１萬億元，下降３﹒８％；進口９０３２﹒７億元，增長０﹒８％。



＊一般貿易進出口４﹒３４萬億，佔比提升＊



另外，前２個月一般貿易進出口４﹒３４萬億元，增長１０％，佔外貿總值的６５﹒７％，

比重較去年同期提升０﹒８個百分點。其中，出口２﹒４８萬億元，增長１４﹒５％；進口

１﹒８６萬億元，增長４﹒６％。

此外，以保稅物流方式進出口８８６９﹒４億元，增長１６﹒９％。其中，出口

３４６４﹒２億元，增長１８﹒４％；進口５４０５﹒２億元，增長１５﹒９％。（ｒｙ）

