【ＦＯＣＵＳ】商務部部長王文濤周三（６日）「偷步」披露，中國首２月人民幣計出口按

年增１０﹒３％；海關總署周四（７日）再揭盅，以美元計按年增７﹒１％（預期：１﹒９％）

，一掃去年全年跌４﹒６％的頹風。出口開門紅，固然有去年同期的低基數效應（－６﹒８％）

，但細看重點商品分項，首２月汽車（包括底盤）出口錄８３﹒１萬輛，而比亞迪旗下滾裝船「

探索者一號（Ｅｘｐｌｏｒｅｒ Ｎｏ﹒１）」周一（４日）在德國不來梅港卸下約３０００輛

汽車，正引發歐盟嚴陣以待。



＊增速大勝預期，惟低價揮之不去＊



中國經濟開年成色幾何，「三架馬車」之一的出口率先放榜。首２月進出口總額６﹒６１萬

億元人幣，刷新歷史同期新高；面對外需下滑壓力山大，美元計出口大勝市場預期，錄

５２８０﹒１億美元，其中對美國出口繼去年１２月錄一年半來首次增速轉正後，再增５％至逾

７３４億美元。

細看重點商品分項數據，背後訊號有憂有喜。早在去年底，有機構就測算中國出口商品有七

成錄單價走低，整體出口價格降幅或達２０％。海關總署最新數據顯示，首２月出口按年錄「量

升價跌」的類別，包括稀土、鋼材、手機；而「出口量」升幅大幅跑贏「出口額」升幅的類別，

包括箱包、鞋靴、家電等，或意味部分企業以低價策略打開海外市場。



＊汽車出口續勁，比亞迪重貨抵德＊



至於有「新三樣」之稱汽車出口，繼去年全年錄５２２﹒１萬輛新高後，首２月錄８３﹒１

萬輛，按年增逾兩成；不過若粗略以總額除以總量計，出口單價較去年１２月走低２％。中國汽

車卓越技術及高性價比，１月曾引發特斯拉執行長馬斯克直言，「如果不建立貿易壁壘，他們幾

乎將擊敗（ｄｅｍｏｌｉｓｈ）全球大多數汽車公司。」

無獨有偶，１月初自深圳出發的比亞迪首隻滾裝船「探索者一號」，兩天前在德國不來梅港

卸下約３０００輛汽車，包括純電轎車「海豚」，勢進一步擴大在歐洲這個老牌汽車大陸的佔有

率。數據顯示，截至去年底，中國品牌在西歐純電車市場的佔有率為９﹒３％。

比亞迪並表示，計劃未來兩年內將滾裝船數量增加至８隻，以擴大汽車出口能力，緩解運力

短缺問題。除了確定在匈牙利建廠、考慮在墨西哥建廠，其位於巴西的生產基地預計今年底至明

年初投產。



＊歐盟認定補貼，或開徵額外關稅＊



身為中國純電車最大進口方（近４０％）的歐盟，本周最新表示，已有「充分證據」證明從

中國進口的新型純電動車獲得了補貼，形式包括直接撥款、稅收減免或以低於市場的價格提供商

品或服務，並警告將因應此徵收額外關稅。

而在尚未大規模進口中國純電動車的美國，總統拜登２月已指示商務部對進口中國汽車潛在

的國家安全風險進行調查，全美製造業聯盟（Ａｌｌｉａｎｃｅ ｆｏｒ Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）則警告

，應努力阻止中資企業借在墨西哥生產汽車和零件而受惠北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）。

若加上特朗普預告，一旦當選，將對中國商品加徵高達６０％關稅，貿易壁壘山雨欲來，但

對布魯塞爾和華盛頓來說，宣戰中國車亦面臨複雜權衡，最大阻力之一正是熱衷以低價購買高品

質中國製造的西方消費者。

