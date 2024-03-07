  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

07/03/2024 17:51

《神州債市》財政部今年首發儲蓄國債，利率降幅２５基點兩年最大

　　《經濟通通訊社７日專訊》繼去年多次下調儲蓄國債發行利率後，財政部在今年首批儲蓄國
債發行中再度「降息」，而且此次兩個期限品種降幅均為２５個基點，下調幅度為本輪
（２０２２年３月）以來最大，其中三年期降至２﹒３８％，五年期降至２﹒５％。
　　財政部６日公告，今年第一期和第二期儲蓄國債（憑證式）將於３月１０日至３月１９日發
行，最大發行總額３００億元人民幣。其中，第一期期限為３年，最大發行額１５０億元人民幣
，票面年利率２﹒３８％；第二期期限為５年，最大發行額１５０億元人民幣，票面年利率
２﹒５％。
　　財政部對上一次發行儲蓄國債是在２０２３年１１月中旬，當時三年期和五年期憑證式國債
票面利率分別為２﹒６３％和２﹒７５％。
　　２０２３年，財政部於３月、５月、７月、１０月四次下調了儲蓄國債發行利率，其中前三
次降幅為５－１０基點，第四次兩個期限均下調２２基點。２０２２年，財政部共三次下調儲蓄
國債（包括憑證式和電子式）票面利率，分別在３月、７月和９月，幅度依次為５基點、１５基
點和１５基點。２０２１年，儲蓄國債僅在７月下調一次，降幅達４０基點。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

上一篇新聞︰07/03/2024 18:01  《中國監管》監管據報要求農村金融機構上報債券投資情況

下一篇新聞︰07/03/2024 17:51  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

07/03/2024 18:07  新天綠色能源：２月集團按合併報表口徑完成發電量減少８﹒３３％

07/03/2024 17:05  《神州經脈》貿易數據勝預期，２月外儲回升，再開放歐州六國免簽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金