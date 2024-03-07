《經濟通通訊社７日專訊》繼去年多次下調儲蓄國債發行利率後，財政部在今年首批儲蓄國

債發行中再度「降息」，而且此次兩個期限品種降幅均為２５個基點，下調幅度為本輪

（２０２２年３月）以來最大，其中三年期降至２﹒３８％，五年期降至２﹒５％。

財政部６日公告，今年第一期和第二期儲蓄國債（憑證式）將於３月１０日至３月１９日發

行，最大發行總額３００億元人民幣。其中，第一期期限為３年，最大發行額１５０億元人民幣

，票面年利率２﹒３８％；第二期期限為５年，最大發行額１５０億元人民幣，票面年利率

２﹒５％。

財政部對上一次發行儲蓄國債是在２０２３年１１月中旬，當時三年期和五年期憑證式國債

票面利率分別為２﹒６３％和２﹒７５％。

２０２３年，財政部於３月、５月、７月、１０月四次下調了儲蓄國債發行利率，其中前三

次降幅為５－１０基點，第四次兩個期限均下調２２基點。２０２２年，財政部共三次下調儲蓄

國債（包括憑證式和電子式）票面利率，分別在３月、７月和９月，幅度依次為５基點、１５基

點和１５基點。２０２１年，儲蓄國債僅在７月下調一次，降幅達４０基點。（ｓｌ）

