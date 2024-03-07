《經濟通通訊社７日專訊》據１２３２１網絡不良與垃圾信息舉報受理中心公布，２０２４

年２月網民投訴最多的，是假冒國家人社部的釣魚詐騙網站，投訴量達７７件次，比１月增加

７５％。排第二的是假冒蘋果公司的釣魚詐騙網站，共３５件次，比１月增加２﹒９％。第三則

是假冒騰訊公司網站，共３３件次，比１月大減近７６％。第四至十位分別為假冒建設銀行、假

冒中信銀行、假冒招商銀行、假冒工商銀行、假冒平安銀行、假冒公檢法網站、假冒光大銀行。

１２３２１提醒，不法分子炮製逼真的山寨網站實施釣魚詐騙，是一種常見詐騙伎倆。用戶

如果訪問這些釣魚網站，並按照網站提示填寫真實信息，將導致個人信息或銀行卡信息被盜，或

被對方以所得稅、保證金、手續費等借口誘騙轉帳匯款，進而蒙受經濟損失。１２３２１又提醒

，如果收到此類短信，不要打開短信中的鏈接，不要洩露自己的個人信息，更不要被騙子「法院

起訴」短信威脅所嚇倒。

１２３２１同時列出榜單前十案例：

１﹒ 【社保告知】您的社保卡過時未上傳電子信息，需在二月六號前至ＸＸ﹒ｃｏｍ上傳

電子信息，以免影響使用。

２﹒ 【ＡｐｐＩｅ】您遺落的ｉＰｈｏｎｅ設備正在解析更新，請通過：ＸＸ﹒ｃｏｍ查

看並阻止。

３﹒ 【騰訊科技】根據安全規定，您的微信需重新實名認證，請登錄ＸＸ﹒ｃｏｍ進行認

證，２４小時內未認證將停用部分功能。

４﹒ 【建設銀行】客戶！您好！根據您的信用給您預批最高二十萬信用卡額度！點

ＸＸ﹒ｃｏｍ申請。

５﹒ 【中信銀行】您的信用卡最近用卡不規範，將錄入徵信系統，需在二月六號前至

ＸＸ﹒ｃｏｍ處理，以免影響使用。

６﹒ 【招商銀行】尊敬的用戶您好：我行信用卡中心誠邀您提升卡片額度１０００００元

，詳情請諮詢ＸＸ﹒ｃｏｍ申請。

７﹒ 【工行】尊敬的客戶您好：因近期帳戶消費存在違規，需ＸＸ﹒ｃｏｍ查看解除。

８﹒ 【平安銀行】尊敬的客戶您好：因近期帳戶存在違規，需ＸＸ﹒ｃｏｍ查看解除。

９﹒ 立案通知：劉ＸＸ關於你涉及詐騙一案，下午１５點正式通過立案審核，報案文書已

經送達戶籍所在地，４８小時內於公安網上傳立案結果，實時簽署逮捕令，詳情見ＸＸ﹒ｃｏｍ

。

１０﹒ 【光大銀行】尊敬的信用卡客戶，您的卡片近期違約已影響信用，請務必於２月

２７號前進入ＸＸ﹒ｃｏｍ辦理。（ｓｌ）

