《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面提升新興領域戰略能力

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國家主席習近平７日下午在出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，新興領域戰

略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉

業具有重要意義。要強化使命擔當，深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。



完善制度提高力度，讓造假者付出更大代價

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中證監主席吳清６日在全國人大經濟主題記者會上的發言，系統闡述「嚴監嚴管」思路，清晰釋

放了保護投資者、促穩資本市場的信號。在今年兩會期間，不少代表委員也建議，持續加大對財

務造假、欺詐發行等證券市場違法違規行為的懲治力度，抓好全鏈條各環節監管，讓造假者付出

更大代價。



建立上市公司異常經營線索發現機制

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全國人大代表、河南證監局局長牛雪峰近日表示，為及時查處違規問題，增強監管執法有效性，

提高上市公司質量，建議建立上市公司異常經營線索發現機制。牛雪峰還就更好發揮期貨市場功

能以及統一交易所市場和銀行間市場科技創新公司信用類債券標準等提出建議。





《上海證券報》



全面提升新興領域戰略能力

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國家主席習近平７日下午在出席全國人解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，新興領域戰略

能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業

具有重要意義。要強化使命擔當，深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。



「三減三增」，讀懂２０２４年「國家帳本」

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研究出台結構性減稅降費政策、發行１萬億元（人民幣．下同）超長期特別國債、進一步落實一

攬子化債方案……２０２４年的「國家帳本」背後，反映出政府資金的投向，傳遞了政策調控的

動向，彰顯了積極的財政政策適度加力、提質增效、更可持續。



處理好一二級市場關係，推動長線資金入市

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全國政協經濟委員會副主任、人行原行長、易綱７日在全國政協第二次全體會議上表示，推動金

融高質量發展，要加強金融政策與財政等其他政策的協調配合，並對經濟運行的部分關鍵環節採

取針對性措施。





《證券時報》



穩步推進投融資改革，持續提振投資者信心

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中證監主席吳清在人大經濟主題記者會上系統闡釋了資本市場的監管理念，明確建設資本市場內

在穩定機制至少包括「一個基石」和「五個支柱」。代表委員及證券界專業人士一致認為，健全

完善資本市場基礎制度是根基，提升上市公司質量和投資價值是關鍵抓手。同時，必須營造更加

公開透明可預期的政策環境，持續提振投資者信心。



增加全社會資本金投資，推動長線資金入市

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昨日，在全國政協第二次全體會議上，全國政協經濟委員會副主任、人行原行長易綱發言指出，

當前，要加強貨幣政策與財政政策等其他政策的協調配合，並對經濟運行的部分關鍵環節採取針

對性措施。他對四個關鍵環節提出建議。



前２月中國出口重回兩位數增長

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海關總署７日公布的數據顯示，今年前２個月，中國貨物貿易進出口總值６﹒６１萬億元，同比

增長８﹒７％。其中，出口同比增長１０﹒３％，進口同比增長６﹒７％；貿易順差為

８９０８﹒７０億元，擴大２３﹒６％。出口總值是自２０２３年４月之後首次實現兩位數增長

。（ｌｃ）

