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AH股新聞

08/03/2024 17:00

《鍾之日記》美儲終放鴿，港股感暖流

　　《鍾之日記》３月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　在外圍市場堅決押注美國啟動減息周期後，美聯儲主席鮑威爾終肯開金口放鴿，稱減息太遲
明顯有風險，港股今日先高開４５點，隨即升幅擴大且升破２０天線，最多曾升２５９點，高見
１６４８９，但午後升幅收窄，恒指收市升１２３點或０﹒７６％，報１６３５３，全日主板成
交近８６７億元。不過以較長線來看，恒指已經連跌兩個星期，本周累跌１﹒４％。
　
＊滬深繼續維穩，惟成交快速收縮＊
　
　　踏入兩會行情，本周滬指表現以維穩為主，雖然政府工作報告對經濟提振的部分讓外資感失
望，但未見對股市帶來震盪，反而是兩會頻提「新質生產力」讓多個科技概念炒上。滬綜指今日
早市維持窄幅上落，而午後三大電信股炒政策升幅擴大，帶動滬指全日順利高收，升０﹒６２％
，報３０４６﹒０２點，深成指漲１﹒１％，創業板指升０﹒９７％。總結全周滬指累升
０﹒６３％，連續第四周上升，然而深市在周四（７日）遭遇急跌，深成指、創業板指均中斷連
續三周上升趨勢。
　　成交見快速收縮，兩市今日成交只有８６０６億元人民幣，是２月２２日以來新低，按日大
減１２﹒３％，不過陸股通全日淨流入６０億元人民幣。
　　標普分析師陳錦榮在一場網絡研討會上警告，目前標普對中國的Ａ＋評級和穩定展望，已經
考慮到中國加強提振經濟消除市場悲觀情緒的因素，但如果這種改善比標普目前認為的未來一兩
年內出現推遲得更遠，標普可能不得不在評級中反映這種觀點，意味著可能會有負面評級行動。
　
＊中國發力６Ｇ，電訊商受惠微升＊
　
　　工信部部長金壯龍今日在「部長通道」活動上表示，未來我國將鞏固提升信息通訊業的競爭
優勢和領先地位，適度超前建設５Ｇ、算力等信息設施，讓５Ｇ賦能千行百業；強化５Ｇ演進，
支持５Ｇ－Ａ發展；同時要加大６Ｇ的研發力度。
　　內地電訊龍頭之一的中國移動（００９４１），其公司董事長楊傑在兩會期間提出建議，要
加快５Ｇ地空通訊技術在航空互聯網應用。該技術是通過沿航線建設對空覆蓋５Ｇ基站，實現飛
機到地面網絡的直接通訊，關鍵性能較優，建設運營成本較低，自主可控能力較強。因此，楊傑
建議強化頂層設計、加大統籌力度，加快５Ｇ地空通訊技術商用進程。
　　至於中國電信（００７２８）及中國聯通（００７６２）同樣加速５Ｇ╱６Ｇ布局，兩者早
前與ＧＳＭＡ（全球行動通訊系統協會）舉行會談，就共享網絡標準的研究制定以及５Ｇ－Ａ╱
６Ｇ網絡新技術、新功能、新業務的發展與合作進行了深入交流。三方表示將繼續加強合作，深
入研究和完善５Ｇ－Ａ技術以及５Ｇ融合應用標準，不斷提升網絡質量。同時，計劃推動將共享
網絡融入６Ｇ願景，為移動通訊行業的可持續發展做出更多貢獻。
　　中國移動今日微升０﹒４％，中國聯通升０﹒５％，中國電信無升跌，中興通訊
（００７６３）漲幅有７﹒６％，中國通信服務（００５５２）升４％。
　
＊中海油發現深水油田，股價漲４％＊
　
　　中國海油（００８８３）今日宣布，在南海珠江口盆地發現中國首個深水深層大油田－－開
平南油田。該油田是全球核雜岩型凹陷最大的商業發現。經測試，該井平均日產原油約７６８０
桶，天然氣約５２萬立方英尺。通過持續勘探，實現開平南油田探明地質儲量１﹒０２億噸油當
量。消息振奮，中海油（００８８３）今日股價升４﹒４％，報１７﹒９６元。
　　至於中石化（００３８６）全日升１﹒１％，中石油（００８５７）升０﹒８％。
　　不過國際油價隔晚下跌，紐約期油跌破每桶７９美元，布蘭特期油持平於每桶８２﹒９６美
元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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