《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家主席習近平７日下午出席人大會議解放

軍和武警部隊代表團全體會議。習近平強調，新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成

部分，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要強化使命擔當，深

化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。

習近平表示，要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力

。要優化航天布局，推進國家航天體系建設。要構建網絡空間防禦體系，提高維護國家網絡安全

能力。要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。要以加快新質戰鬥力供給為

牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化

機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。

會上，來自海軍的艾迎春代表、來自戰略支援部隊的吳升艷代表、來自南部戰區的喬莎莎代

表、來自戰略支援部隊的何雨帆代表、來自軍事科學院的姚黨鼐代表、來自陸軍的鄭金代表依次

發言，就推進海洋態勢感知能力建設、提高網絡空間防御能力、推進人工智能應用、加強太空資

源統籌管理使用、加強新興領域標准通用化建設、創新無人作戰力量建設和運用等方面問題提出

意見和建議。

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副

主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

