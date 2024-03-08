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AH股新聞

08/03/2024 09:22

【兩會焦點】習近平出席解放軍武警代表團會議：全面提升戰略能力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家主席習近平７日下午出席人大會議解放
軍和武警部隊代表團全體會議。習近平強調，新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成
部分，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要強化使命擔當，深
化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。
　　習近平表示，要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力
。要優化航天布局，推進國家航天體系建設。要構建網絡空間防禦體系，提高維護國家網絡安全
能力。要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。要以加快新質戰鬥力供給為
牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化
機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。
　　會上，來自海軍的艾迎春代表、來自戰略支援部隊的吳升艷代表、來自南部戰區的喬莎莎代
表、來自戰略支援部隊的何雨帆代表、來自軍事科學院的姚黨鼐代表、來自陸軍的鄭金代表依次
發言，就推進海洋態勢感知能力建設、提高網絡空間防御能力、推進人工智能應用、加強太空資
源統籌管理使用、加強新興領域標准通用化建設、創新無人作戰力量建設和運用等方面問題提出
意見和建議。　　
　　中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠主持會議，中共中央政治局委員、中央軍委副
主席何衛東，中央軍委委員劉振立、張升民參加會議。

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