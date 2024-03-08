《經濟通通訊社８日專訊》美國眾議院能源及商務委員會一致投票通過、要求中資字節跳動

在１６５天內剝離旗下短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ業務的議案。

委員會５０名議員一致投贊成票。支持議案的議員正努力推動議案，在未來數周進行下一步

立法工作，包括全體表決。



＊加拉格爾：不會猜測相關法案是否影響騰訊＊



美國跨黨派議員以國家安全為由提出這項議案，共和黨議員加拉格爾表示，議案並不是禁令

，又說可以將其比喻為切除腫瘤手術，從而拯救患者。至於法案是否影響騰訊（００７００）微

信在美業務，加拉格爾指他不會猜測，但未來可以討論那些公司會受法案管制。



＊字節跳動：法案剝奪美國人言論自由的憲法權利＊



根據美國媒體報道，委員會內的眾議員在表決前進行一次閉門會議，講述ＴｉｋＴｏｋ可能

受中國政府操控的風險。委員會內資深民主黨議員Ｆｒａｎｋ Ｐａｌｌｏｎｅ表示，期望議案

可迫使ＴｉｋＴｏｋ擺脫中國政府控制，美國民眾也可以繼續享用該平台。

字節跳動回應稱，有關法案已有預定的結果，就是在美國全面禁用ＴｉｋＴｏｋ，又認為美

國政府正試圖剝奪１﹒７億美國人言論自由的憲法權利，損害數百萬家企業，並摧毀美國社會的

創作自由。（ｒｙ）

