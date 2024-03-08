《經濟通通訊社８日專訊》西安和青島６日起納入為內地港澳「個人遊」城市。全國人大代

表、青島市市長趙豪志表示，青島市民對此關注度高，政策公布以來，青島赴香港的機票搜索量

較今年１月增加逾２倍；政策實行後，辦理簽注的居民有較大幅度增加。

趙豪志出席全國兩會期間接受傳媒查詢時回覆，國家批准青島列入赴港自由行城市，無疑對

兩地交流發揮積極推動作用。香港一直是青島居民出境的首選目的地之一，２０１９年全市共辦

理約３８萬份赴港澳地區證件，佔出入境證件辦理總量的一半以上。



＊港為重要貿易夥伴，去年貿易額逾１３億美元＊



香港亦成為青島重要對外貿易合作夥伴、第一大外資來源地。去年雙方貿易額逾１３億美元

，在青島投資的香港企業項目逾６０００個，實際投資額逾５００億美元，亦有１７家青島企業

在港交所實現上市。

他說，隨著自由行政策實施，人員往來更加便利，一定能夠促進雙方在經貿、文旅、教育、

科技等多領域的合作，並取得成果，下一步將積極吸引更多香港企業參與青島旅遊業發展。

趙豪志補充，當局對自由行政策實施高度重視，出入境管理部門已開展多渠道宣傳，在全市

各級出入境辦理大廳增設服務窗口；機場口岸部門積極優化通關服務，確保政策落地見效，相信

市民赴港的意願將加快釋放。（ｒｙ）

