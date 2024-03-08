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AH股新聞

08/03/2024 15:38

小米１４　Ｕｌｔｒａ系列開售僅十天，經銷商降價最多７８４元

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《藍鯨財經》報道，距離小米１４　Ｕｌｔｒａ系列正式開售
日期２月２７日僅過去１０天，淘寶、京東（０９６１８）、拼多多等平台上的商家已就其開始
了降價，也有小米（０１８１０）線下門店經銷商透露，為了促進銷量也展開了讓利降價。
　
＊淘寶平台經銷商降價最狠，最多減７８４元＊
　
　　據不完全統計，在淘寶平台上，小米經銷商的售價比官方售價低５３９元（人民幣．下同）
至７８４元，不同內存之間存在一定差異。其中，１２ＧＢ＋２５６ＧＢ版本最低價為５８４５
元，較官方６４９９元降低６５４元；１６ＧＢ＋５１２ＧＢ版本的最低價格為６２７５元，較
官方６９９９元降７２４元；１６ＧＢ＋１ＴＢ版本的經銷商價為７０１５元，比官方７７９９
元低７８４元。
　　拼多多有經銷商給出的價格是１２ＧＢ＋２５６ＧＢ售６１３０元；１６ＧＢ＋５１２ＧＢ
版本為６４５０元；１６ＧＢ＋１ＴＢ的版本為７３１０元，降價幅度在３６９至４８９元。京
東上的降幅則在３４０至５０２元之間，而快手小店和抖音商城，則未有經銷商降價銷售小米
１４　Ｕｌｔｒａ系列。
　
＊銷情未達預期，經銷商：價格太高了＊
　
　　有科技博主爆料，小米員工稱「１４　Ｕｌｔｒａ市場反響不及預期，經銷商壓力很大。」
除了線上，線下門店的降價也已經開始。
　　福建小米之家授權店的銷售人員指出，可以以比市場價低５００元左右的價格出售小米１４
　Ｕｌｔｒａ手機；位於河北某縣城的小米經銷商鄭某也表示，真實售價會比官方定價便宜
１００－２００元。
　　鄭某補充，事實上每年都存在這種降價情況，對於小規模的經銷商來說，壓貨是非常可怕的
事情，「不管是１３　Ｕｌｔｒａ還是小米１４　Ｕｌｔｒａ系列，價格都太高了，消費者群體
以數碼愛好者、米粉為主，市場太小了，所以每年我們都會進行一部分讓利來達到推動銷量的目
的，這很正常。」他還表示，ＯＰＰＯ和ｖｉｖｏ的高端產品也會降價讓利，但確實不如小米讓
得多。（ｒｙ）

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