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AH股新聞

08/03/2024 15:01

《神州基金》靈均投資：部分自媒體對量化行業惡意誹謗，已報案

　　《經濟通通訊社８日專訊》Ａ股自去年８月以來表現持續下行，今年初跌勢更見加劇，直至
上月才出現反彈行情。儘管Ａ股下跌可能主要與經濟基本面下行、外資持續撤出、ＩＰＯ融資吸
乾資金池等因素有關，然而有一部分股民堅持量化策略「砸盤」才是跌市元兇，要求當局出手整
頓。
　　國內四大量化基金之一的靈均投資，今日在微信公號發布嚴正聲明稱，近期以來，部分互聯
網自媒體為了博取關注和流量，持續惡意編造散布涉及公司的大量謠言，對公司及高管人員大肆
誹謗詆毀，包括偽造高管虛假履歷、人身攻擊謾罵、編造公司經營的不實信息等，甚至冒充國家
機關名義發布虛假消息，散布市場謠言，誤導公眾輿論，對共司正常經營造成嚴重干擾。靈均投
資表示，部分別有用心的自媒體對公司及整個量化行業惡意造謠誹謗，嚴重影響投資者信心，已
涉嫌違反相關法律法規，公司已及時向監管部門報告相關情況，並已向有關機關報案。
　　靈均投資強調其作為一家本土量化投資機構，一直秉持愛國守法、合規經營、投身公益的理
念，長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。儘管上月１９日因異常交
易被滬深交易所限制交易措施，但公司已進行了深刻反思並作了徹底整改，真誠歡迎社會各界的
正常監督。（ｅｙ）

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