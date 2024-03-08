《經濟通通訊社８日專訊》據《上海證券報》報道，國家開發銀行全力以赴推進服務保障性

住房建設和城中村改造工作，截至３月７日，已發放城中村改造專項借款６１４億元人民幣，涉

及北京、上海、廣州、武漢等３３個城市的２７１個項目，惠及城中村居民約３６萬戶，支持建

設安置房６９﹒５萬套。（ｃｔ）

