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AH股新聞

08/03/2024 16:49

《中國房產》國開行已發放城中村專項借款６１４億　涉２７１項目

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《上海證券報》報道，國家開發銀行全力以赴推進服務保障性
住房建設和城中村改造工作，截至３月７日，已發放城中村改造專項借款６１４億元人民幣，涉
及北京、上海、廣州、武漢等３３個城市的２７１個項目，惠及城中村居民約３６萬戶，支持建
設安置房６９﹒５萬套。（ｃｔ）

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