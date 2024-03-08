《經濟通通訊社８日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示距離降息不遠，標普５００指數隔晚刷新

高，台股打破兩萬點大關，不過滬深股市開市未見利好，滬綜指今早窄幅低開０﹒０４％，報

３０２６﹒１７點，深成指高開０﹒１６％，創業板指高開０﹒２％，軍工股造好，旅遊股回吐

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中國國家主席習近平昨日（７日）下午出席人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，習

近平表示，要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力；要優

化航天布局，推進國家航天體系建設；要構建網絡空間防禦體系，提高維護國家網絡安全能力；

要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度；要以加快新質戰鬥力供給為牽引，

深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化機制，

構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。

本周人行共進行５００億元（人民幣．下同）逆回購，而公開市場本周有１１６４０億元逆

回購到期，即全周共收水１１１４０億元。

ｉＳｈａｒｅｓ安碩ＭＳＣＩ中國ＥＴＦ周三淨流出資金１﹒１億美元，規模創兩個月來

最大。

中美關係方面，三名來自汽車製造州的參議院民主黨人聯合致信美國商務部長雷蒙多和美國

貿易代表戴琪施壓，要求提高對中國電動汽車的進口關稅，以保護美國汽車行業。（ｅｙ）

