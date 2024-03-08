《經濟通通訊社８日專訊》美聯儲局主席鮑威爾暗示距離降息不遠，標普５００指數隔晚刷

新

高，港股造好，然而滬深股市則未見利好，滬綜指早市維持窄幅上落，科技股漲惟白酒、地產等

板塊領跌，總結滬指半日收升０﹒１２％，報３０３１﹒１４點，深成指升０﹒２４％，創業板

指軟０﹒０３％。

成交快速收縮，兩市半日成交５０７５億元（人民幣．下同），較上日（７日）同時段成交

減１９﹒３％，陸股通淨流入約２８億元。



＊軍工股走高，習近平提統籌海上軍事鬥爭準備＊



中國國家主席習近平昨日下午出席人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，習近平會上

提到統籌海上軍事鬥爭準備，及加快「新質戰鬥力」供給。滬深軍工股拉漲，中科海訊

（深：３００８１０）飆兩成漲停，立航科技（滬：６０３２６１）升１０％漲停，航新科技

（深：３００４２４）升７﹒３％，威海廣泰（深：００２１１１）走高６﹒５％，天海防務

（深：３００００８）升６％，中船防務（滬：６００６８５）升１﹒８％。

手機產業鏈股票見炒作，精研科技（深：３００７０９）飆兩成漲停，北玻股份

（深：００２６１３）升１０％漲停，福蓉科技（滬：６０３３２７）漲９﹒４％，杰美特

（深：３００８６８）升７﹒８％，思泉新材（深：３０１４８９）升７﹒２％，工業富聯

（滬：６０１１３８）走高５﹒９％，天音控股（深：０００８２９）升４﹒１％。（ｅｙ）

