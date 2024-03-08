《經濟通通訊社８日報道》踏入兩會行情，本周滬指表現以維穩為主，雖然政府工作報告對

經濟提振的部分讓外資感失望，但未見對股市帶來震盪，反而是兩會頻提「新質生產力」讓多個

科技概念炒上。滬綜指今日早市維持窄幅上落，而午後三大電信股炒政策升幅擴大，帶動滬指全

日順利高收，升０﹒６２％，報３０４６﹒０２點，深成指漲１﹒１％，創業板指升０﹒９７％

。總結全周滬指累升０﹒６３％，連續第四周上升，然而深市在周四（７日）遭遇急跌，深成指

、創業板指均中斷連續三周上升趨勢。

成交見快速收縮，兩市今日成交只有８６０６億元人民幣，是２月２２日以來新低，按日大

減１２﹒３％，不過陸股通全日淨流入６０億元人民幣。

標普分析師陳錦榮在一場網絡研討會上警告，目前標普對中國的Ａ＋評級和穩定展望，已經

考慮到中國加強提振經濟消除市場悲觀情緒的因素，但如果這種改善比標普目前認為的未來一兩

年內出現推遲得更遠，標普可能不得不在評級中反映這種觀點，意味著可能會有負面評級行動。



＊三大電信股升超２％＊



工信部部長金壯龍今日在全國人大二次會議第二場「部長通道」上表示，準備試點開放互聯

網數據中心等電信增值服務。三大電信股拉漲，中國移動（滬：６００９４１）升２﹒９％，中

國電信（滬：６０１７２８）升２﹒４％，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升２﹒３％。

通信設備股掀漲停潮，包括工業富聯（滬：６０１１３８）、日海智能

（深：００２３１３）、武漢凡谷（深：００２１９４）、高鴻股份（深：０００８５１）、瑞

斯康達（滬：６０３８０３）、銘普光磁（深：００２９０２）、光迅科技

（深：００２２８１）等集體漲停。



＊旅遊股升浪一日遊後回吐＊



國家主席習近平昨日下午出席人大會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，習近平會上提到

統籌海上軍事鬥爭準備，及加快「新質戰鬥力」供給。滬深軍工股拉漲，中科海訊

（深：３００８１０）飆兩成漲停，立航科技（滬：６０３２６１）升１０％漲停，航新科技

（深：３００４２４）升８﹒１％，威海廣泰（深：００２１１１）漲７﹒２％，天海防務

（深：３００００８）升６％，中船防務（滬：６００６８５）升２﹒１％。

旅遊股昨日炒作今日劇烈回吐，大連聖亞（滬：６００５９３）跌停，嶺南控股

（深：０００５２４）挫６％，長白山（滬：６０３０９９）跌５﹒６％，九華旅遊

（滬：６０３１９９）、三特索道（深：００２１５９）、西安旅遊（深：０００６１０）集體

跌３﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３５４４﹒９１ ＋０﹒４３

上證綜合指數 ３０４６﹒０２ ＋０﹒６２ ３７０６﹒４７

上證Ａ股指數 ３１９３﹒０９ ＋０﹒６１

深證成份指數 ９３６９﹒０５ ＋１﹒１０ ４８９９﹒７９

深圳創業板指數 １８０７﹒２９ ＋０﹒９７

上證Ｂ股指數 ２６５﹒５７ ＋０﹒５２ １﹒３９

深證Ｂ股指數 １０６９﹒３１ ＋０﹒０１ ０﹒５０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

