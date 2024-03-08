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AH股新聞

08/03/2024 09:59

《Ａ股焦點》深圳水貝交易中心每克金價逼５００元，黃金股現回吐

　　《經濟通通訊社８日專訊》近期，國際、國內金價大漲，黃金市場交易異常火爆。內媒發現
深圳水貝國際珠寶交易中心的金價已經逼近每克５００元（人民幣．下同）。
　　深圳水貝是國內交易量最大的珠寶交易市場，打著「黃金一件也是批發價」的旗號，水貝近
年來在社交平台上已是熱門「淘金」地之一。有水貝商家表示，「前幾周是４８０多（元），前
天是４９１，今天我們店金價已經到了４９９了，漲得很猛。」金價的上漲也直接導致黃金回收
價上漲，另一店家表示，現在他們的黃金回收價是每克４８９元，比賣價低１０元。
　　至於大品牌如周大福３月７日的黃金零售價已達６５５元╱克，投資黃金類零售價也達
５８５元╱克，回收金價達４８１元╱克。
　　另外，國家外匯管理局公布，截至２月末，中國黃金儲備７２５８萬盎司，１月末為
７２１９萬盎司，為連續第１６個月增持黃金儲備。
　　黃金概念股昨炒高，今日早盤現回吐，西部黃金（滬：６０１０６９）跌３﹒３％，中潤資
源（深：０００５０６）跌３﹒２％，曉程科技（深：３００１３９）跌２﹒８％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）跌１﹒４％，中金黃金（滬：６００４８９）、山東黃金
（滬：６００５４７）、恆邦股份（深：００２２３７）、湖南黃金（深：００２１５５）紛紛
向下。只有四川黃金（深：００１３３７）仍保持升勢，現價漲４％。（ｒｙ）

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