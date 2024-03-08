《經濟通通訊社８日專訊》中國國務院昨日印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性

的意見》，稱要為老年人、外籍來華人員等群體提供更加優質、高效、便捷的支付服務。

《意見》提出六大任務：一是切實改善銀行卡受理環境，滿足老年人、外籍來華人員等群體

「食、住、行、遊、購、娛、醫」等場景銀行卡支付需求；二是堅持現金兜底定位，持續優化現

金使用環境，不斷提升現金收付和外幣兌換服務水平；三是進一步提升移動支付便利性，鼓勵銀

行、支付機構和清算機構合作，做好適老化、國際化等服務安排；四是更好保障消費者支付選擇

權，規模以上的大型商圈、旅遊景區、文娛場所、酒店、醫院等重點場所必須支持移動支付、銀

行卡、現金等多樣化支付方式；五是優化開戶服務流程，合理實施帳戶分類分級管理，緊盯重點

地區、重點網點、重點業務環節，不斷提升帳戶服務水平。六是綜合運用多種方式和渠道，持續

加強支付服務宣傳推廣。

從阿里系分家的螞蟻集團在微信公眾號上表示，已完成提升和優化外國人交易限額。單筆交

易限額從最高１０００美元提高到５０００美元，年度交易限額從最高１萬美元提高到５萬美元

。（ｅｙ）

