  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/03/2024 08:58

《神州金融》國務院要求提升網絡支付便利性，方便老年人及外國人

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國國務院昨日印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性
的意見》，稱要為老年人、外籍來華人員等群體提供更加優質、高效、便捷的支付服務。
　　《意見》提出六大任務：一是切實改善銀行卡受理環境，滿足老年人、外籍來華人員等群體
「食、住、行、遊、購、娛、醫」等場景銀行卡支付需求；二是堅持現金兜底定位，持續優化現
金使用環境，不斷提升現金收付和外幣兌換服務水平；三是進一步提升移動支付便利性，鼓勵銀
行、支付機構和清算機構合作，做好適老化、國際化等服務安排；四是更好保障消費者支付選擇
權，規模以上的大型商圈、旅遊景區、文娛場所、酒店、醫院等重點場所必須支持移動支付、銀
行卡、現金等多樣化支付方式；五是優化開戶服務流程，合理實施帳戶分類分級管理，緊盯重點
地區、重點網點、重點業務環節，不斷提升帳戶服務水平。六是綜合運用多種方式和渠道，持續
加強支付服務宣傳推廣。
　　從阿里系分家的螞蟻集團在微信公眾號上表示，已完成提升和優化外國人交易限額。單筆交
易限額從最高１０００美元提高到５０００美元，年度交易限額從最高１萬美元提高到５萬美元
。（ｅｙ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金