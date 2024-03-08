《經濟通通訊社８日專訊》世界知識產權組織（ＷＩＰＯ）發布數據顯示，２０２３年，中

國仍是國際專利申請的最大來源國，而在申請專利的公司中，華為位居榜首。

數據顯示，去年通過世界知識產權組織《專利合作條約》（ＰＣＴ）體系提交的申請總量為

２７﹒２６萬件，同比下降１﹒８％，是１４年來首次下降。其中，中國仍然是ＰＣＴ申請量最

大來源國，有６９６１０件申請，同比微降０﹒６％，是自２００２年以來首次出現同比下降。

美國位居第二，有５５６７８件，同比下降５﹒３％。



＊寧德時代申請量增長最多，排名由８４位躍升至第八位＊



從專利申請的公司排名來看，中國的華為技術有限公司的ＰＣＴ申請量蟬聯榜首，在

２０２３年公布了６４９４件ＰＣＴ申請，但比前一年減少１１９５件。南韓國的三星電子位居

第二（３９２４件申請），緊隨其後的是美國的高通公司（３４１０件）、日本的三菱電機

（２１５２件）和中國的京東方科技（深：０００７２５）（１９８８件）。

在前十位的申請人中，中國的寧德時代（深：３００７５０）增長最快，２０２３年公布的

申請量較前一年增加１５３３件，排名躍升８４位至第八位。（ｓｌ）

