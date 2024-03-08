《經濟通通訊社８日專訊》中國首兩月進出口強勁，按美元計價，出口、進口總值均超預期

增長，增幅分別為７﹒１％、３﹒５％。按人民幣計價，進出口總值更增８﹒７％，創歷史同期

最高紀錄，其中出口增幅大幅擴大至１０﹒３％，進口增幅亦擴至６﹒７％。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，中國２０２４年頭兩個月外貿表現顯著改善，

期內出口至美國、東盟及香港總值均由跌轉升，分別按年增加５％、６％及１６﹒４％；出口往

歐盟跌幅進一步收窄０﹒６個百分點至１﹒３％。整體進口亦進一步改善；貿易順差擴大４９９

億至１２５２億美元，多過市場預期的１０６８億美元。

溫嘉煒認為，出口增速快於預期，或反映外圍需求出現改善跡象。去年同期的比較基數偏低

，也有利於推高數字。不過，外圍製造業活動前景未明朗，出口新訂單持續減少，內地整體出口

表現或仍較為反覆。美、日等國家可能進一步加強對中國的高端晶片限制，同時歐盟亦可能對中

國產電動汽車徵收額外關稅，或續對高端技術產品及機電產品出口構成壓力。進口增長率低於出

口，或顯示內需有待改善，內地經濟前景仍具挑戰。日前商務部部長王文濤亦表示，外需下滑壓

力很大，今年外貿處於十分嚴峻的形勢。（ｓｌ）

