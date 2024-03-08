  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

08/03/2024 13:55

《行業數據》乘聯會：價格戰升溫，２月乘用車零售同環比劇降

　　《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會發布２月份全國乘用車市場分析。２月乘用車市場零售
１０９﹒５萬輛，同比下降２１％，環比下降４６﹒２％；今年以來累計零售３１３﹒３萬輛，
同比增長１７％。乘聯會指，１月有部分銷量的透支，影響２月春節前的銷量，春節後的價格戰
迅速升溫，形成較大的觀望走勢，結合３月的政策細則出台預期，均構成了不利於２月的銷量走
勢。
　
＊２月新能源車零售同比降一成，環比降四成＊
　
　　２月，新能源車市場零售３８﹒８萬輛，同比下降１１﹒６％，環比下降４２﹒１％。新能
源車國內零售滲透率３５﹒８％，較去年同期３２％的滲透率提升３﹒８個百分點，但較１月滲
透率增長２﹒９個百分點。
　　生產方面，２月乘用車生產１２３萬輛，同比下降２６﹒１％，環比下降３９﹒１％。其中
，新能源乘用車生產達到４２﹒６萬輛，同比下降１７﹒７％，環比下降４２﹒３％。
　　批發方面，２月全國乘用車廠商批發１２９﹒５萬輛，同比下降１９﹒９％，環比下降
３８％。其中，新能源乘用車批發銷量達到４４﹒７萬輛，同比下降９﹒７％，環比下降
３５﹒０％。
　　出口方面，２月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）２９﹒８萬輛，同比增長１８％，環比下降
１７％。其中，新能源車出口７﹒９萬輛，同比增長０﹒１％，環比下降２０％。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金