《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會發布２月份全國乘用車市場分析。２月乘用車市場零售

１０９﹒５萬輛，同比下降２１％，環比下降４６﹒２％；今年以來累計零售３１３﹒３萬輛，

同比增長１７％。乘聯會指，１月有部分銷量的透支，影響２月春節前的銷量，春節後的價格戰

迅速升溫，形成較大的觀望走勢，結合３月的政策細則出台預期，均構成了不利於２月的銷量走

勢。



＊２月新能源車零售同比降一成，環比降四成＊



２月，新能源車市場零售３８﹒８萬輛，同比下降１１﹒６％，環比下降４２﹒１％。新能

源車國內零售滲透率３５﹒８％，較去年同期３２％的滲透率提升３﹒８個百分點，但較１月滲

透率增長２﹒９個百分點。

生產方面，２月乘用車生產１２３萬輛，同比下降２６﹒１％，環比下降３９﹒１％。其中

，新能源乘用車生產達到４２﹒６萬輛，同比下降１７﹒７％，環比下降４２﹒３％。

批發方面，２月全國乘用車廠商批發１２９﹒５萬輛，同比下降１９﹒９％，環比下降

３８％。其中，新能源乘用車批發銷量達到４４﹒７萬輛，同比下降９﹒７％，環比下降

３５﹒０％。

出口方面，２月乘用車出口（含整車與ＣＫＤ）２９﹒８萬輛，同比增長１８％，環比下降

１７％。其中，新能源車出口７﹒９萬輛，同比增長０﹒１％，環比下降２０％。（ｓｌ）

