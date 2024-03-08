《經濟通通訊社８日專訊》市場流傳一份機構調研報告預測，在國家主席習近平提出「以更

大力度推動新能源發展」的背景下，電網公司大概率放開９５％的「消納紅線」，以接入更多的

新能源。



＊隆基綠等新能源公司稱暫未見有關消息＊



內媒《第一財經》以投資者身份致電多家風電、光電類上市公司，其中金風科技

（０２２０８）（深：００２２０２）和隆基綠能（滬：６０１０１２）投資者熱線工作人員均

表示，暫時沒有看到這樣的消息。

國電電力（滬：６００７９５）投資者熱線工作人員表示，無法對未發布政策進行回覆。工

作人員指，如果消納政策有相關發文，落到各個電網去結算的時候，可能還有一定的時間和過渡

；文件可能不會直接發到上市公司，應該是各地方去落實。未來會不會因為一些政策的改變而影

響到公司的戰略規劃或者裝機規劃，可能需要更長時間來觀察。

流傳的調研報告指出，自２０１９年以來，電網公司為完成棄風限電率不高於５％的新能源

消納紅線，限制風電光伏新增裝機一直是重要手段，雖然２０２０年之後有所放鬆，但隨著新能

源裝機持續增長，矛盾日益突出。因此，在近期「以更大的力度推動新能源發展」大背景下，國

家電網大概率放開消化吸納紅線，以容納更多的新能源接入，中國裝機增速可能顯著被低估，全

球增速也需要上調。

「棄風限電」即風機可以正常運作，但電網消納能力不足、風力發電不穩定、建設工期不匹

配等，使得風電機組停止運作的現象。（ｓｌ）

