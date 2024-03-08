【ＦＯＣＵＳ】剛剛塵埃落定的「超級星期二」，令美國２０２４大選再現「白髮對決」駛

入直路。民調持續處於劣勢的拜登，盡管暫獲「預測從未出錯」的歷史學教授李奇曼

（Ａｌｌａｎ Ｌｉｃｈｔｍａｎ）看高一線，但如何擺脫「老邁懵懂」標籤、鎖定基本盤、取

悅搖擺州，當地時間周四（７日）晚黃金時段登場的總統國情咨文，注定是鋼絲上跳舞。



＊「不能只在勝利時才愛國」＊



當７７歲的特朗普的初選路，接連獲得來自黑利、最高法院的綠燈，迫不及待向８１歲的拜

登，發出「隨時隨地」辯論的戰書，拜登選擇借任內第三份國情咨文，一邊發出「連任宣言」，

一邊不點名道姓地反擊。

在吹捧經濟成就之前，拜登直斥「前總統」鼓勵俄羅斯對國防開支未達標的北約成員國「為

所欲為」的言論，「令人憤慨、危險、不可接受」；並再次舊事重提２０２０年１月６日的國會

山莊騷亂，稱其為「最黑暗的日子」，一句「你不能只在勝利時才愛你的國家」，引發民主黨議

員集體起立喝彩。

作為驢象兩黨涇渭分明的政見之一，亦是今次拼連任的一大重點－－捍衛墮胎權，拜登罕有

直接警告現場在座的６名最高法院大法官，「女性並非沒有選舉權或政治力量，你們很快就會意

識到。」目前，除了西海岸、東北部的藍州，全美有２１個州禁止或限制墮胎，被民主黨斥為損

害生育自由，並將婦女生命置於危險之中。



＊「現在和將來都是軟著陸」＊



捍衛墮胎權是民主黨爭取女性選民的「王炸」之一，而對於普羅美國人最關心的經濟問題，

盡管通脹緩和、失業低企、股市新高，但自２０２１年１２月以來，拜登處理此議題的支持率費

解的從未突破４０％大關。

拜登國情咨文就指，美國經濟令全世界羨慕，「現在和將來都是軟著陸」；吹捧自己任內創

造了１５００萬新職位，種族貧富差距是２０年來最小。他並指摘特朗普任內增加的國債債務比

任何總統都高（約７﹒９萬億美元或３９％ ＶＳ 拜登任內已增６﹒６萬億美元或２４％）

，揚言要向億萬富翁徵收最低２５％的稅率，將企業最低稅率提高到至少２１％。

對於中國，他重申「我們希望競爭，而不是衝突」；對於俄羅斯，他指「不會向普京屈服」

；對於加沙，他強調「唯一持久的解決方案是兩國方案」。



＊「神預測」暫時看高拜登一線＊



歷時７７分鐘的演講，迅速獲自由派「喉舌」《紐約時報》評論為，「充滿活力、具對抗性

、高歌猛進」；《華盛頓郵報》亦指，拜登罕有首次在國情咨文提及「胎兒」、「三Ｋ黨」等字

眼，形容是跟共和黨較量。不過，特朗普就揶揄指，「重點是他（拜登）撐過全場，還在呼吸，

不用被穿上束身衣抬出去。」

眼見距離投票日僅剩８個月，自１９８４年起預測美國總統大選從未走眼的李奇曼上月就指

，在其１３項被稱為「白宮鑰匙」的預測指標中，拜登暫以５領先特朗普的３，包括現任總統、

黨內提名無遇挑戰、長期經濟趨勢有利、對國家政策產生重大影響、挑戰者特朗普並非國家英雄

；而特朗普的則包括共和黨把持眾議院多數、拜登無個人魅力、本屆政府未取得重大外交政策或

軍事成功。

若以另外５項懸而未決的指標看，拜登連任的重點勢包括確保短期經濟不會衰退、政府不出

現重大醜聞、外交軍事政策不出現重大失誤、美國社會不出現持續動盪等，易耶？難耶？

