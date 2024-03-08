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AH股新聞

08/03/2024 17:51

【數據前瞻】機構料中國２月信貸投放力度減弱，新增貸環比瀉七成

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國人民銀行即將公布２月新增貸款、社融等數據。《路透》綜
合逾２０家機構中值顯示，受１月信貸超預期投放及春節假期影響，２月信貸投放力度或弱於往
年，預計當月新增人民幣貸款１﹒５萬億元（人民幣．下同），環比上月的４﹒９２萬億元遽降
近七成，同比上年２月的１﹒８１萬億元，亦少增近兩成。
　　年初財政發力節奏偏慢，２月政府債融資力度不及去年同期，預計２月新增社會融資規模為
２﹒２２萬億元，環比上月的６﹒５萬億元，降幅逾六成，同比上年２月的３﹒１６萬億元，下
降亦近三成。至於２月廣義貨幣供應量（Ｍ２）同比增速料為８﹒８％，較上月略微增加０﹒１
個百分點。２月人民幣貸款餘額同比增速料為１０﹒２％，較上月回落０﹒２個百分點。
　　中信證券報告稱，票據利率顯示出來的信貸投放情況可能比１月略弱；同時從對銀行業調研
反饋來看，部分大行主動控制信貸投放節奏，將部分貸款延後發放，以避免過於集中在開年。
　　興業研究報告也談到，２月房地產交易偏弱影響居民貸款需求；春節假期期間開工放緩，也
拖累企業貸款需求。報告並指出，２月政府債券發行較１月小幅提速，不過開年以來政府債券融
資節奏整體落後於２０２３年同期，預計２月政府債淨融資規模呈同比少增。（ｓｌ）

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