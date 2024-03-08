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AH股新聞

08/03/2024 17:30

【數據前瞻】中國２月ＣＰＩ料擺脫下跌趨勢，創近一年最大漲幅

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日發布２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）、工
業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）。《路透》綜合逾３０家機構預估中值顯示，部分受春節效應
提振，中國２月ＣＰＩ同比料由下降０﹒８％轉為上升０﹒３％，創１１個月最大單月漲幅，並
結束此前連續四個月物價收縮勢頭；同時由於大宗商品價格有起有落，當月ＰＰＩ同比降幅料持
穩在２﹒５％。
　　此外，１２家機構預估中值顯示，２月ＣＰＩ環比料增長０﹒７％，將創逾一年最大漲幅，
且為連續第三個月正增長。中國１月ＣＰＩ同比下降０﹒８％，創逾１４年最大單月降幅；環比
為上漲０﹒３％。
　
＊春節假期需求釋放提振ＣＰＩ＊
　
　　其中，中金公司宏觀團隊張文朗、段玉柱等表示，春節假期消費需求釋放、供給偏緊，往往
推動肉禽果蔬等食品價格和旅遊等服務價格上漲。他們指出，２０１１年以來，春節偏晚年份的
２月ＣＰＩ環比高、１月環比低，今年春節錯位因素料提振２月ＣＰＩ同比轉正至０﹒４％；而
雖然國際油價走高，但春節工業生產受影響，煤炭、黑色金屬、有色金屬價格走低，預計２月
ＰＰＩ同比降幅在２﹒６％。
　　浙商證券宏觀李超團隊亦指出，受２０２４年春節錯位影響，　２月ＣＰＩ同比料由降轉為
上漲０﹒３％，環比升０﹒６％；具體來看，２月食品項整體偏弱，豬肉價格先上漲後下跌；蔬
菜、鮮果價格衝高後走低；春運熱、旅遊熱導致出行鏈價格回暖。此外，２月開工天數較少，工
業品供需雙弱，原油保持高位震盪，地產鏈工業品價格漲跌互現，玻璃價格有所回升，煤炭、水
泥、橡膠和鋼材價格偏弱調整，預計ＰＰＩ當月降幅微幅收窄至２﹒４％。（ｓｌ）

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