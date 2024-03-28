《經濟通通訊社２８日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約６７﹒２億元（人民幣．下同），升６０％，每股盈利３９﹒１分
，派末期股息每股８分。
該集團指，營業收入２２５１億元，跌２２﹒７％，毛利約２７５﹒７億元，跌１１﹒９％
，財務費用降至約２９億元，稅前利潤約１５１億元，升１４﹒４％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/03/2024 07:52
《國企紅籌》中國鋁業（０２６００）去年純利增６０％，派息８分
《經濟通通訊社２８日專訊》中國鋁業（０２６００）（滬：６０１６００）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約６７﹒２億元（人民幣．下同），升６０％，每股盈利３９﹒１分
，派末期股息每股８分。
該集團指，營業收入２２５１億元，跌２２﹒７％，毛利約２７５﹒７億元，跌１１﹒９％
，財務費用降至約２９億元，稅前利潤約１５１億元，升１４﹒４％。（ｗｈ）
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