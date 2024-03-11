《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》兩會期間，人工智能（ＡＩ） 話題備受

關注，港區人大代表、中手游（００３０２）聯合創始人兼副董事長冼漢迪接受《經濟通通訊社

》記者專訪，對於經歷去年ＡＩ大爆發後，今年遊戲行業將出現怎樣的新轉變？冼漢迪表示，去

年ＡＩ對遊戲行業的影響主要集中於前景宏觀預期，以及少量遊戲在部分遊戲功能上落地體驗嘗

試。比如智能ＮＰＣ對話和任務交互等等。今年隨著大模型部署門檻的降低，已經有愈來愈多遊

戲開始推出帶有ＡＩ功能的遊戲，並嘗試將ＡＩ模型、與遊戲開發在頂層進行結合，以更好適應

ＡＩ時代到來。他稱，ＡＩ遊戲發展方向主要取決於ＡＩ模型的發展成熟度，伴隨著如Ｓｏｒａ

的出現，目前ＡＩ模型的通用性正在不斷提升。在此背景下，本身就與ＡＩ有著密切關係的遊戲

產業，會在更多方面成為ＡＩ技術的應用標的。



＊ＡＩ支持遊戲開發成本大幅下降＊



冼漢迪表示，當前，在ＡＩ技術快速迭代發展的當下，ＡＩ顛覆重塑從遊戲制作到用戶體驗

提升及用戶運營全產業鏈已經成為現實。在用戶體驗方面，ＡＩ生成語言模型ＧＰＴ將提升

ＮＰＣ對話系統，為玩家提供更智能化沉浸式的用戶體驗。「現在ＡＩ已經發展到，可能遊戲中

跟你對話的，你已經分不出是真人還是電腦。」

同時，ＡＩ的加持，將會進一步支持遊戲開發成本的大幅下降。在遊戲製作降本方面，「

ＡＩ輔助＋人類加工」的模式已經逐漸運用在遊戲製作流程中。「例如人物形象設計、美術、音

樂、翻譯，ＡＩ都能進行快速的創作，而且效果不差，人類只需要在後期進行加工，能夠大大縮

短創作時間。」ＡＩ遊戲不論在開發、體驗環節都將更加智能化，進而能夠以更低成本構建更大

場景、更人性化的開放遊戲世界，這正是ＡＩ遊戲最有可能的發展方向。



＊香港需從零規劃ＡＩ產業發展路徑及具體方向＊



作為香港互聯網專業協會會長，對於香港發展ＡＩ的機遇和挑戰，冼漢迪表示，香港在資金

、數據等方面擁有發展ＡＩ的區位優勢，同時背靠大灣區完善的產業鏈集群和市場，能夠在多個

產業方向上見到實效。「當然挑戰很大，香港的傳統優勢產業與ＡＩ契合度較低，加之在互聯網

經濟大潮中未能形成自有優勢，因此需要近乎從零規劃ＡＩ產業發展路徑以及具體方向。」

