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AH股新聞

11/03/2024 16:54

【兩會焦點】海關：外貿開局良好，料上半年可保持在增長通道

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大會議閉幕會後舉行「部長通道」
採訪活動，海關總署署長俞建華表示，總體來看，今年中國外貿開局良好，初步判斷上半年可以
保持在一個增長的通道，全年實現政府工作報告提出的質升量穩有基礎有條件，當然形勢複雜嚴
峻，要實現這樣的目標，要做出艱苦的努力。
　
＊今年兩方面發力實現「質升量穩」＊
　
　　他表示，面對這樣的形勢和任務，海關打算從兩個方面發力，一是政策再加力，要實施好去
年海關出台的優化營商環境１６條措施，並要根據今年的新的情況新的要求，出台更多有針對性
的便利化措施，牽頭組織好跨境貿易便利化專項行動，給予海關高級認證企業更多的便利化措施
，會同相關部門制定好中間品貿易目錄，促進中間品貿易的發展，繼續擴大跨境電商退貨的試點
範圍，來促進跨境電商的發展。盡快制定出台邊民互市貿易的管理辦法，來促進邊貿的發展。
　　二是服務再提升，進一步發揮國際貿易單一窗口的作用，集成外貿、物流、金融等多種功能
，打造一體化綜合服務平台，繼續發揮好海關關長送政策上門的長效機制，多聽企業的意見、呼
聲、訴求，堅持問題導向，更有針對性地開展工作。此外，海關將繼續做好對外貿的監測、統計
、分析，做好景氣指數的調查，為企業抓訂單、安排生產提供海關服務。
　　他表示，中國作為製造大國的作用依然顯著，中間品的進出口增長了８％，為全球產業鏈、
供應鏈的穩定發揮了重要的作用。新業態、新模式動力強勁，跨境電商、市場採購出口都有兩位
數的增長。電動汽車、文創產品、美妝等國貨潮牌在海外火爆出圈。
　　從趨勢上來看，有利的因素在集聚。海關監測的先導指標顯示，１、２月份海關的報關單量
增加了一成多，進出境的交通工具增長的幅度更大，企業經營的信心持續增強，境內境外收發貨
人的活躍度明顯的提升。海關最新調查發現，計劃擴大出口的企業佔比增加了２３個百分點，是
去年以來的最高值。

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