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AH股新聞

11/03/2024 17:17

【兩會焦點】李雲澤：擴大股權投資試點範圍，加大對科創企業支持

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大會議閉幕會後舉行「部長通道」
採訪活動，國家金監總局局長李雲澤表示，將全力支持科技創新。目前正在積極研究以金融資產
投資公司為平台，進一步擴大股權投資試點範圍，進一步加大對科創企業的支持力度。同時，將
全力支持綠色發展，將進一步豐富綠色信貸、綠色保險、綠色租賃、綠色信託等多元化的產品服
務體系，助力綠色低碳轉型；將全力支持未來產業和新興產業，同時也要積極助推傳統產業數字
化智能化轉型，塑造發展的新動能新優勢。
　
＊研究降低乘用車貸款首付比＊
　
　　消費方面，將指導金融機構積極促進新型消費，擴大傳統消費，支持消費品以舊換新。近來
正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬
戶。在投資方面，會進一步加大對重點工程重大項目的資金供給，同時進一步推動落實城市房地
產融資協調機制，積極支持保障房等三大工程建設。在外貿方面，將積極支持新能源汽車等新三
樣出口以及海外倉布局，提供更有針對性的綜合金融服務，同時逐步擴大出口信用保險的覆蓋面

　　普惠金融方面，正在部署普惠金融的專項行動，推動小微貸款增量擴面下沉，同時一視同仁
，加大對民營企業的支持力度。養老健康方面，會盡快補齊第三支柱短板，進一步豐富養老金融
產品供給，加快發展長期護理險等健康保險。同時，針對快遞小哥以及網約車司機這些靈活就業
群體，鼓勵保險機構打造專屬的保險產品。在防災減災方面，會進一步擴大農業險的覆蓋面，同
時因地制宜發展巨災保險，並會進一步加大災後重建的支持力度。

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