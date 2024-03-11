《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大會議閉幕會後舉行「部長通道」

採訪活動，國家金監總局局長李雲澤表示，提升風險防控要在「四性」上狠下功夫。

第一，前瞻性。就是下好先手棋，打好主動仗。將進一步健全涵蓋源頭治理、早期糾正、恢

復處置全流程防控機制，做到對風險早識別、早預警、早暴露、早處置。同時會進一步加快監管

大數據平台的建設，打造千里眼順風耳，進一步提高監管的數字化智能化水平。

第二，精準性。就是把握實質風險，解決實際問題。將因地制宜、分類施策，精準拆彈，積

極化解存量，堅決遏制增量，打好攻堅戰和持久戰，持續推動高風險中小金融機構改革化解。同

時也會把握好防範處置金融風險的時度效，防範出現處置風險的風險，確保經濟社會大局穩定。



＊推動金融監管基礎法制建設＊



第三，有效性。就是堅持強監管、嚴監管，全面強化五大監管。將著力推動金融監管基礎法

制建設，加快彌補制度的短板弱項，進一步提升監管的執法效率。尤其緊盯關鍵事、關鍵人、關

鍵行為，嚴肅查處破壞金融穩定、造成重大風險的違法違規問題。

第四，協同性。就是推動形成監管合力，依法將所有的金融活動納入監管。將牽頭建立監管

責任歸屬認領和兜底監管機制，加快推動管行業必須管風險，管合法更要管非法的相關工作要求

。同時進一步加大與地方黨委政府的協調聯動，真正做到同責共擔，同題共答，同向發力。

他並提醒廣大金融消費者，一定要高度警惕花樣翻新的非法金融活動，維護好錢袋子。

