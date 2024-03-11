《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海迪士尼宣布，第三座迪士尼主題酒店

的樁基工作已經完成，為下一階段正式啟動主體工程奠定了重要基礎。該酒店於２０２３年８月

破土動工，坐落於星願湖畔，擁有４００間客房，建成後將為遊客提供更為豐富的住宿選擇。

此外，上海迪士尼近期還開啟了位於樂園內一個新景點的前期建設準備工作，這一獨立主題

的景點將毗鄰「瘋狂動物城」主題園區，目前仍處於初步規劃階段。

