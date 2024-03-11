現時中港股市估值相當便宜，高盛財富管理投資總監Ｓｈａｒｍｉｎ Ｍｏｓｓａｖａｒ－

Ｒａｈｍａｎｉ日前卻表示不建議客戶此刻投資中國，引起市場熱議。不過，隸屬同一業務部門

的高盛私人財富管理全球聯席主管Ｍｅｅｎａ Ｆｌｙｎｎ強調，中國市場相當龐大，高盛的超

高淨值客戶肯定在關注中國，並正尋找進入市場的時機，而且看不到他們縮減中國業務的可能性

。

高盛投資銀行現時給予Ａ股「增持」評級，港股則為「與市場同步」，ＭＳＣＩ中國指數今

年底目標價為６３，滬深３００指數則為３９００點，分別較現水平有１８％及１０％潛在上升

空間。



＊關注中央提振措施刺激資金流動＊



Ｍｅｅｎａ Ｆｌｙｎｎ接受專訪時指，中國是全球第二大經濟體，大家都在密切注意中央

如何刺激經濟，如何讓資金流動，當資金流向消費市場，便能推高經濟增長，而金融市場的興趣

一般都會跟隨經濟水平流動（ｔｈｅ ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｉｎ ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｍａｒｋｅｔｓ ｕｓｕａｌｌｙ ｆｏｌｌｏｗ ｔｈｅ ＧＤＰ ｌｅｖｅｌｓ），「雖然

客戶一直關注地緣政治緊張局勢，但他們仍對中國感興趣，並正積極思考自己的持倉並進行優化

」。

高盛私人財富管理亞太區資本市場管理策略主管馮靈針稱，中國是一個巨大的市場，超高淨

值客戶在中國擁有重要的商業利益，正在中國經營業務，她看不到客戶縮減在華業務的情況，但

大家也知道中國經濟存在不少挑戰，惟中國政府正非常關注有關情況，並推出刺激經濟措施，兩

會亦已表明會繼續支持資本市場及經濟發展。



＊「中國資產估值低，客戶興趣濃」＊



「全球一些最大的家族辦公室、機構投資者或超高淨值客戶，均以相當濃厚的興趣注視著中

國市場的發展，他們對這個龐大市場及經濟體的長期承諾依然存在，但每個人都在尋找投資回報

、尋找進入市場的時機」。

從實際數據來看，市場資金正逐步重返中國市場。據國際金融協會（ＩＩＦ）上周指，２月

份非居民向新興市場的債務和股票投資組合投入約２２２億美元，其中投入中國股票的資金量達

９６億美元，為２０２３年１月以來最多。

馮靈針指，高淨值客戶是亞洲市場非常資深的投資者，他們在中國擁有業務，並相當熟悉中

國的經濟及金融市場。「基於中國資產估值很低，所以他們正以極大的興趣關注中國市場

（ｔｈｅｙ ａｒ ｅｗａｔｃｉｎｇ ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔｓ ｗｉｔｈ ｇｒｅａｔ

ｉｎｔｅｒｅｓｔ ｂｅｃａｕｓｅ ｖａｌｕａｔｉｏｎｓ ａｒｅ ｌｏｗ）。」

Ｍｅｅｎａ Ｆｌｙｎｎ表示，高盛一直建議超高淨值客戶要採取長線投資策略，具備長遠

眼光，才能保護並增加財富，而客戶進行資產配置時，一般會綜合考慮各種元素，包括估值、當

地經濟增長情況、盈利潛力、管理策略、創新、人口統計、教育水平、債務佔經濟比重等，而無

論是配置地域或個別國家，首要考慮的是經濟增長前景，故此看到客戶對於印度及日本的興趣愈

來愈高，高盛亦建議他們在當地投資，但相關投資比重中仍屬偏低水平。



＊倡亞洲客七成資金長期配置美國＊



馮靈針補充，財富管理的核心之一是多元化，很多亞洲客戶已在亞洲持有大量非流動資產，

故此從流動性角度來看，會建議他們將７０％資金長期配置至美國市場，因美國在過去多年跑贏

全球市場，而且是亞洲客戶投資組合一個相當好的補充，「這並不代表他們對中國的長遠發展沒

有信心」。

市場預期美國聯儲局下半年啟動減息周期，Ｍｅｅｎａ Ｆｌｙｎｎ指，客戶近年提高固定

收益資產配置，即使儲局減息，基於利率仍高於通脹，故實際回報仍是正數，因此相信客戶仍會

將固定收益資產維持在現水平，同時基於美國失業率仍低，預期美股續有良好表現。「工資仍在

增長，意味消費繼續增加，而消費佔美國經濟增長約７０％，故此即使利率下降，美股仍會有積

極表現。更重要是，減息可進一步刺激美國經濟。」《香港經濟日報》

