《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全國政協十四屆二次會議閉幕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，同心同德、群策群

力，不斷開創新時代人民政協工作新局面。



如何看待當前中國引資態勢和未來前景

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近段時間，中國吸收外資有所下降。一些外媒便借此炒作「外資撤離」、「中國不可投資」、「

中國投資環境惡化」，渲染在華投資「風險」，唱衰中國經濟。事實果真如此嗎？全國兩會期間

，新華社就此採訪了代表委員和權威部門相關負責人，並同跨國公司和商協會負責人對話。



培育新質生產力，資本市場大有可為

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加快發展新質生產力成為關注熱點。多位業內人士認為，加快發展新質生產力離不開資本「活水

」的灌溉，應大力發展創業投資、股權投資，更好利用債券融資工具，健全多層次資本市場體系

，推動資本要素向科技創新領域聚集，凝聚培育新質生產力的合力。





《上海證券報》



全國政協十四屆二次會議閉幕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，同心同德、群策群

力，不斷開創新時代人民政協工作新局面。



葛海蛟：走好中國特色金融發展之路

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全國人大代表、中國銀行董事長葛海蛟日前在接受採訪時表示，要切實發揮好全球化優勢和綜合

化特色，積極打造強大、韌性、安全的中國特色國際化金融機構，不斷提升金融服務的廣度、厚

度和溫度，堅定不移走好中國特色金融發展之路。



雷添良：優化境內企業赴境外上市備案制度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年全國兩會，全國人大代表、香港證監會主席雷添良圍繞香港國際金融中心建設，提出了持續

擴大優化現有互聯互通機制、鞏固提升港交所作為內地企業首選海外上市地的重要地位、強化香

港作為內地資產風險管理中心功能等建議。





《證券時報》



全國政協十四屆二次會議閉幕

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第二次會議圓滿完成各項議程，１０日上午在人民大

會堂閉幕。會議號召，要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，同心同德、群策群

力，不斷開創新時代人民政協工作新局面。



加快發展新質生產力奏響最強音

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年是全面推進中國式現代化的關鍵一年，加快發展新質生產力被寫入政府工作報告，並

位列今年政府工作任務之首。



房地產市場中長期還有很大潛力空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

住建部部長倪虹日前在十四屆全國人大二次會議民生主題記者會上表示，對於房地產市場，不能

光看短期，還要看中長期。當前，中國房地產市場調整轉型，穩定市場任務依然艱巨。但是，從

城鎮化發展進程看，從全國城鎮住房存量的更新改造需求看，房地產還是有很大的潛力和空間。

（ｌｃ）

