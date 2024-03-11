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AH股新聞

11/03/2024 17:00

《鍾之日記》全國兩會閉幕，魚缸成功維穩

　　《鍾之日記》３月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　十四屆全國人大二次會議今日下午舉行閉幕會。閉幕會上，大會表決７項決議草案，包括總
理李強的政府工作報告、國務院組織法修訂草案、去年及今年國民經濟和社會發展計劃、去年及
今年中央和地方預算、人大常委工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。
今年人大閉幕後，和以往最不同的是不舉行總理記者會。
　　總結兩會期間（３月４日－１１日），滬綜指在此期間累升１﹒４％，而恒生指數則幾乎沒
變動，恒指今日收報１６５８７點，與３月１日收報１６５８９點僅相差２點，兩會行情成功維
穩。恒指今早高開６２點，開市後反覆向上，全日升２３４點或１﹒４％。大市成交只有
９２９﹒４５億。
　　滬深股市方面，寧德時代（深：３００７５０）今日升勢凌厲，狂飆１４％，不但帶動深市
創業板大漲，更提振滬市低開高走，滬綜指收升０﹒７％，連升兩個交易日，報３０６８點，深
成指收升２﹒３％，創業板指更漲４﹒６％。兩市今日成交額１００５９億元人民幣，重上萬億
，較上個交易日放量增近１７％。
　
＊機構一致看好，電池板塊爆發＊
　
　　今日寧德時代一騎絕塵，在大摩唱好下股價飆１４﹒５％，帶動鋰電板塊齊齊向上。
　　摩根士丹利１０日發布報告，將中國電池巨頭寧德時代評級上調至「超配」。分析師指出，
作為全球領先的電池製造商，寧德時代受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升，隨著
價格戰近尾聲，公司準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的
優勢，大摩看到寧德時代在基本面上的多個轉捩點。預計在一季度放緩後，寧德時代息稅前利潤
增速會在接下來的幾個季度恢復同比增長；因此上調公司目標價１４％至２１０元（人民幣．下
同）。
　　東興證券亦指，當前鋰電板塊估值與市場情緒已位於歷史低位，進一步下跌空間有限。從長
期角度，全球新能源車滲透率依舊處於增長曲線的早期階段，預計未來行業營收與利潤仍將保持
穩定增長。動力電池作為新能源車產業鏈核心環節，將持續受益於產業鏈成長的過程，未來仍將
維持穩固增長趨勢。
　　再者，環保因素影響供應，碳酸鋰價格走高。內地數據服務商百川盈孚表示，江西地區部分
廠家因環保因素影響暫停開工，上周（３╱２－３╱８）碳酸鋰產量為８７３０噸，按周下降
８﹒８３％；截至３月８日，９９﹒５％電池級國產碳酸鋰價格為１０﹒８９萬元╱噸，較上周
漲６﹒２２％。
　　今日贛鋒鋰業（０１７７２）全日飆９﹒３％，天齊鋰業（０９６９６）收升８﹒６％，中
創新航（０３９３１）漲４﹒２％。
　
＊鍾睒睒之後王傳福，民企老板接連被攻擊？＊
　
　　農夫山泉（０９６３３）近日接連陷入輿論風波。娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后逝世後
，網絡突然流傳有關娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，鍾睒睒被轟「忘恩負義」，鍾睒睒罕有發
文澄清但仍沒平息風波，之後農夫山泉旗下「東方樹葉」綠茶的包裝圖案被炮轟「不愛國」、「
媚日」，含有日本元素。捲入輿論風波的農夫山泉，今日繼續有新聞，國家企業信用信息公示系
統顯示，浙江農夫實業發展有限公司近期發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，但仍擔任該公
司執行董事。該公司由農夫山泉股份有限公司全資持股。２０２３年以來，鍾睒睒已卸任１２家
農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。農夫山泉今日收升１％。
　　鍾睒睒之後，比亞迪（０１２１１）董事長王傳福遭有積怨的同行鬆散汽車創始人張小雷「
實名舉報」，張小雷在片中手執身份證，稱王傳福婚內出軌比亞迪高管李珂，兩人私生子女早已
入籍美國，並且還在美國購置豪宅，目前該視頻已被下架。
　　比亞迪方面暫未就此回應，比亞迪今日收漲５％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。
鍾鐘

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