《鍾之日記》３月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



十四屆全國人大二次會議今日下午舉行閉幕會。閉幕會上，大會表決７項決議草案，包括總

理李強的政府工作報告、國務院組織法修訂草案、去年及今年國民經濟和社會發展計劃、去年及

今年中央和地方預算、人大常委工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。

今年人大閉幕後，和以往最不同的是不舉行總理記者會。

總結兩會期間（３月４日－１１日），滬綜指在此期間累升１﹒４％，而恒生指數則幾乎沒

變動，恒指今日收報１６５８７點，與３月１日收報１６５８９點僅相差２點，兩會行情成功維

穩。恒指今早高開６２點，開市後反覆向上，全日升２３４點或１﹒４％。大市成交只有

９２９﹒４５億。

滬深股市方面，寧德時代（深：３００７５０）今日升勢凌厲，狂飆１４％，不但帶動深市

創業板大漲，更提振滬市低開高走，滬綜指收升０﹒７％，連升兩個交易日，報３０６８點，深

成指收升２﹒３％，創業板指更漲４﹒６％。兩市今日成交額１００５９億元人民幣，重上萬億

，較上個交易日放量增近１７％。



＊機構一致看好，電池板塊爆發＊



今日寧德時代一騎絕塵，在大摩唱好下股價飆１４﹒５％，帶動鋰電板塊齊齊向上。

摩根士丹利１０日發布報告，將中國電池巨頭寧德時代評級上調至「超配」。分析師指出，

作為全球領先的電池製造商，寧德時代受益於電動汽車市場的快速增長和電池需求的攀升，隨著

價格戰近尾聲，公司準備通過新一代大規模生產線提高成本效率，並擴大在淨資產收益率方面的

優勢，大摩看到寧德時代在基本面上的多個轉捩點。預計在一季度放緩後，寧德時代息稅前利潤

增速會在接下來的幾個季度恢復同比增長；因此上調公司目標價１４％至２１０元（人民幣．下

同）。

東興證券亦指，當前鋰電板塊估值與市場情緒已位於歷史低位，進一步下跌空間有限。從長

期角度，全球新能源車滲透率依舊處於增長曲線的早期階段，預計未來行業營收與利潤仍將保持

穩定增長。動力電池作為新能源車產業鏈核心環節，將持續受益於產業鏈成長的過程，未來仍將

維持穩固增長趨勢。

再者，環保因素影響供應，碳酸鋰價格走高。內地數據服務商百川盈孚表示，江西地區部分

廠家因環保因素影響暫停開工，上周（３╱２－３╱８）碳酸鋰產量為８７３０噸，按周下降

８﹒８３％；截至３月８日，９９﹒５％電池級國產碳酸鋰價格為１０﹒８９萬元╱噸，較上周

漲６﹒２２％。

今日贛鋒鋰業（０１７７２）全日飆９﹒３％，天齊鋰業（０９６９６）收升８﹒６％，中

創新航（０３９３１）漲４﹒２％。



＊鍾睒睒之後王傳福，民企老板接連被攻擊？＊



農夫山泉（０９６３３）近日接連陷入輿論風波。娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后逝世後

，網絡突然流傳有關娃哈哈和農夫山泉的「恩怨史」，鍾睒睒被轟「忘恩負義」，鍾睒睒罕有發

文澄清但仍沒平息風波，之後農夫山泉旗下「東方樹葉」綠茶的包裝圖案被炮轟「不愛國」、「

媚日」，含有日本元素。捲入輿論風波的農夫山泉，今日繼續有新聞，國家企業信用信息公示系

統顯示，浙江農夫實業發展有限公司近期發生工商變更，鍾睒睒卸任法定代表人，但仍擔任該公

司執行董事。該公司由農夫山泉股份有限公司全資持股。２０２３年以來，鍾睒睒已卸任１２家

農夫山泉旗下公司的法定代表人職務。農夫山泉今日收升１％。

鍾睒睒之後，比亞迪（０１２１１）董事長王傳福遭有積怨的同行鬆散汽車創始人張小雷「

實名舉報」，張小雷在片中手執身份證，稱王傳福婚內出軌比亞迪高管李珂，兩人私生子女早已

入籍美國，並且還在美國購置豪宅，目前該視頻已被下架。

比亞迪方面暫未就此回應，比亞迪今日收漲５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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鍾鐘

