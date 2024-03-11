《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大舉行民生主題記者會，人社部部

長王曉萍表示，從今年的情況看，就業市場開局良好，企業開工復產、農民工返崗流動平穩有序

，求職招聘活躍度上升。對保持就業局勢持續穩定有信心、有底氣。與此同時，也看到，就業總

量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努

力。

今年的就業工作重點是從五個方面來發力：第一個方面是全力穩定就業崗位。穩崗位是穩就

業的基礎。今年，將延續降低失業、工傷保險費率政策，落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業

和社保補貼等政策，更好釋放政策紅利。



＊支持勞動者多渠道靈活就業＊



第二個方面是全力拓寬就業渠道。將加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業等各類經營

主體的支持，大力培育數字經濟、銀髮經濟、綠色經濟等就業新的增長點。進一步加大擔保貸款

、稅費減免、場地安排等扶持力度，釋放創業帶動就業潛力。同時，完善靈活就業服務保障措施

，充分發揮６９００多家零工市場供需對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。

第三個方面是全力提升就業技能。這是解決結構性就業矛盾的關鍵之舉。將深入推進技能中

國行動，聚焦先進製造、現代服務、養老照護等重點領域需求，大規模開展職業技能培訓。



＊今年高校畢業生１１７９萬人，強化青年就業政策＊



第四個方面是全力優化就業服務。就業服務是促進供需對接的重要措施。將繼續組織更多面

向不同群體、不同時段的招聘活動，保持市場熱度不減。推廣「大數據＋鐵腳板」的服務模式，

打造「家門口」就業服務站。

第五個方面是全力保障重點群體。今年高校畢業生將達到１１７９萬人，將強化促進青年就

業政策舉措，拓寬市場化渠道，穩定公共崗位規模，優化全周期就業創業指導服務。扎實做好退

役軍人、農民工等重點群體就業工作，加強對殘疾人等困難人員就業幫扶，兜住、兜準、兜牢民

生底線。

