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AH股新聞

11/03/2024 08:25

【兩會焦點】人社部：就業總量壓力不減，穩就業要從五方面發力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大舉行民生主題記者會，人社部部
長王曉萍表示，從今年的情況看，就業市場開局良好，企業開工復產、農民工返崗流動平穩有序
，求職招聘活躍度上升。對保持就業局勢持續穩定有信心、有底氣。與此同時，也看到，就業總
量壓力不減，結構性矛盾仍待破解，部分勞動者就業面臨一些困難問題，穩就業還需付出更多努
力。
　　今年的就業工作重點是從五個方面來發力：第一個方面是全力穩定就業崗位。穩崗位是穩就
業的基礎。今年，將延續降低失業、工傷保險費率政策，落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業
和社保補貼等政策，更好釋放政策紅利。
　
＊支持勞動者多渠道靈活就業＊
　
　　第二個方面是全力拓寬就業渠道。將加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業等各類經營
主體的支持，大力培育數字經濟、銀髮經濟、綠色經濟等就業新的增長點。進一步加大擔保貸款
、稅費減免、場地安排等扶持力度，釋放創業帶動就業潛力。同時，完善靈活就業服務保障措施
，充分發揮６９００多家零工市場供需對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。
　　第三個方面是全力提升就業技能。這是解決結構性就業矛盾的關鍵之舉。將深入推進技能中
國行動，聚焦先進製造、現代服務、養老照護等重點領域需求，大規模開展職業技能培訓。
　
＊今年高校畢業生１１７９萬人，強化青年就業政策＊
　
　　第四個方面是全力優化就業服務。就業服務是促進供需對接的重要措施。將繼續組織更多面
向不同群體、不同時段的招聘活動，保持市場熱度不減。推廣「大數據＋鐵腳板」的服務模式，
打造「家門口」就業服務站。
　　第五個方面是全力保障重點群體。今年高校畢業生將達到１１７９萬人，將強化促進青年就
業政策舉措，拓寬市場化渠道，穩定公共崗位規模，優化全周期就業創業指導服務。扎實做好退
役軍人、農民工等重點群體就業工作，加強對殘疾人等困難人員就業幫扶，兜住、兜準、兜牢民
生底線。

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