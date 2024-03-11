《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大舉行民生主題記者會，住建部部

長倪虹表示，構建房地產發展新模式是破解房地產發展難題、促進房地產市場平穩健康的治本之

策。如何構建有三點：

第一，在理念上。要始終堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善「市場＋保障」的

住房供應體系，政府保障基本住房需求、市場滿足多層次多樣化住房需求，建立租購並舉的住房

制度，努力讓人民群眾住上好房子。



＊改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度＊



第二，在機制上。一是建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，也就是說從要素資源科

學配置入手，以人定房、以房定地、以房定錢。抓手就是指導各地編制好住房發展規劃。二是完

善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制。這是一項系統性很強的工作。在供給方面

，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎性制度，有力有序推進現房銷售。在使用方面，要

加快建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等專項制度。



＊拓展配售型保障性住房的新路子＊



第三，在實施上。一是規劃建設保障性住房，推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村

改造。這既是利民之舉，又是發展之計，也是轉型之策。規劃建設保障性住房，是完善住房制度

和供應體系，重構市場和保障關系的重大改革，重點是拓展配售型保障性住房的新路子。今年重

點就是抓開工建設、抓質量安全，盡快取得實實在在的成效。二是下力氣建設好房子。將引導建

築師精心設計好戶型，鼓勵企業研發好產品、好材料、好設備，也希望能夠多行業跨界協同，合

力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子。

他表示，在新模式下，希望現在的房地產企業看到，今後拼的是高質量，拼的是新科技，拼

的是好服務。誰能抓住機遇、轉型發展，誰能為群眾建設好房子、提供好服務，誰就能有市場，

誰就能有發展，誰就能有未來。

