《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》全國人大舉行民生主題記者會，住建部部

長倪虹表示，「穩市場、防風險、促轉型」是住建部２０２４年開展工作的三個重點。城市政府

要扛起調控責任，問題房企承擔應有代價。他強調，對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要

按照法治化、市場化的原則，該破產的破產，該重組的重組。對於有損害群眾利益行為的，堅決

依法查處，讓他們付出應有的代價。



＊當前房地產的難點是資金＊



倪虹表示，在穩市場方面，住建部將指導城市政府用好調控自主權。房地產是城市為單元的

市場，各個城市的供求關系差別很大，因此強調房地產市場要因城施策、精準施策、一城一策。

他稱，現在已經充分賦予了城市調控自主權，那城市政府就要扛起責任。城市政府要根據人口、

供需和保障需求編制實施好住房的發展規劃，因城施策優化房地產政策。

在防風險方面，倪虹表示，當前房地產的難點是資金，因此住建部會同金融監管總局指導地

方建立城市房地產的融資協調機制。目前全國已有３１２個地級及以上城市建立了上述機制，共

上報項目超６０００個，通過商業銀行審批的貸款超２０００億元。倪虹稱，要一視同仁支持不

同所有制房地產企業合理融資需求，上述項目中８２％為民營企業和混合所有制企業所開發的項

目。

在促轉型方面，住建部將一手抓配售型的保障房建設，一手抓租賃型的保障房供給，著力解

決好新市民青年和農民工的住房問題。



＊中長期房地產還有很大潛力＊



倪虹表示，對於房地產市場，不能光看短期，還要看中長期。當前，中國房地產市場調整轉

型，穩定市場任務依然艱巨。但是，從中國城鎮化發展進程看，從全國城鎮住房存量的更新改造

需求看，房地產還是有很大的潛力和空間。只要堅定信心，尊重規律，堅持有什麼問題解決什麼

問題，就能夠促進房地產市場平穩健康發展。

