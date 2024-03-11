《經濟通通訊社１１日專訊》全國人大代表、中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）董事長葛海蛟在兩會期間接受媒體採訪時表示，國有大型金融機構在推進

中國式現代化建設的進程中發揮更大作用，要找準積極服務實體經濟發展和有效維護金融穩定的

落腳點與結合點。對於中國銀行而言，要積極打造強大、韌性、安全的中國特色國際化金融機構

，堅定不移走好中國特色金融發展之路。

葛海蛟表示，今年以來，中國銀行的整體信貸投放「量質併進」，重點投向製造業、交通倉

儲、電力燃氣等行業，戰略性新興產業、綠色、科技等領域的貸款增速也高於其他領域貸款的平

均增速。下一階段，中行將重點支持六大領域的發展，包括現代化產業體系建設、高水平科技自

立自強、擴大投資和消費、區域協調發展戰略、服務民生保障、金融高水平對外開放，以實實在

在的行動走好高質量發展之路。

而關於下一階段房地產金融業務，葛海蛟表示，中國銀行將繼續堅持「兩個毫不動搖」，一

視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，支持房地產市場平穩健康發展，保持房地產開

發貸款合理增長。中行還將繼續做好個人住房信貸服務，及時跟進落地有關房貸政策調整，更好

地滿足剛性和改善性住房信貸需求。（ｌｃ）

