《經濟通通訊社１１日專訊》今年全國兩會，全國人大代表、香港證監會主席雷添良圍繞香

港國際金融中心建設，提出了持續擴大優化現有互聯互通機制、鞏固提升港交所（００３８８）

作為內地企業首選海外上市地的重要地位、強化香港作為內地資產風險管理中心功能等建議。

在優化現有互聯互通機制方面，他建議降低滬深港通項下內地投資者准入資格標準至１０萬

元人民幣，為內地中小投資者提供一個投資優質港股市場標的的機會。同時，將ＥＴＦ互聯互通

機制的合資格產品範圍擴大到覆蓋海外股票的ＥＴＦ及債券ＥＴＦ，將房地產投資信託基金

（ＲＥＩＴｓ）納入互聯互通，並將人民幣櫃台交易納入港股通。

在理財通的跨境銷售安排上給予大灣區政策突破，例如允許證券公司和從業人員提供跨境投

顧服務等，或者考慮在跨境理財通項下，探索通過制度創新打通內地與香港的金融服務業，包括

優化跨境銷售推廣安排、探索內地與香港證券及期貨業務牌照互認安排的可行性等。



＊進一步理順境內企業境外上市的備案流程＊



在鼓勵優質企業赴港上市融資方面，雷添良建議內地相關部門進一步理順境內企業境外上市

的備案流程，同時向市場提供關於備案關注重點及審核範圍的更清晰的指引，幫助企業更好地配

合備案工作要求。

此外，他還建議內地相關部門出台一些鼓勵優質企業赴港上市融資的支持政策，例如，鼓勵

有赴其他海外市場上市的境內企業同步申請在港交所上市等。

為進一步強化香港的風險管理中心功能，雷添良建議，內地相關部門支持香港盡快推出中證

３００指數期貨及開發其他基於內地Ａ股的寬基指數期貨產品。此舉可與現有的ＭＳＣＩ中國

Ａ５０互聯互通指數期貨形成互補，豐富香港的離岸風險管理工具，幫助國際投資者更好地管理

其內地資產相關風險，從而促進國際資金長期投資於內地市場。（ｌｃ）

